Demandan empleados a maquila por posibles actos discriminatorios

Una denuncia penal fue interpuesta por un grupo de ingenieros en contra de la maquiladora Braun Tek México S.A. de C.V., por posibles actos discriminatorios.Los afectados, Rodrigo Adrián Porras Flores, Alfredo Salvador Carpio Sánchez y Carlos Luna Hidalgo señalaron que el pasado 12 de febrero fueron sometidos a exámenes antidoping y al día siguiente les informaron que resultaron positivo para obligarlos a renunciar.Además indicaron que no consumen ni han utilizado drogas y se les causó un daño laboral y moral que los coloca en la imposibilidad de obtener otro empleo.“Me dijeron que di positivo al doping de cocaína, mariguana y metanfetaminas, sólo negativo a opiáceos. Pedí otra prueba y me respondieron que no cumplen caprichos. Pedí evidencias de esos resultados porque no utilizo drogas y me mostraron solamente el resultado positivo para darme dos opciones: que renunciara o la rescisión del contrato –en esta última sin nada de finiquito–, sin darme referencias y me amenazaron con echarme a la Policía”, denunció Porras Flores, quien es ingeniero en logística.La misma suerte corrieron Alfredo Salvador Carpio y Carlos Luna, ambos ingenieros en Mecatrónica y quienes por temor decidieron firmar la renuncia pero afirmaron que se les causó un daño moral pues todos los trabajadores de la empresa, ubicada en la calle Capulín número 6650 del fraccionamiento El Granjero, los señalan públicamente como adictos.“En la empresa hay varias irregularidades, hacen cambio de turno en la misma semana, hay problemas para que paguen el tiempo extra y cuando quieren buscan motivos para obligar al personal a renunciar, los presionan”, aseguró Carpio Sánchez.El abogado de los afectado, Saúl Trejo, dijo que se trata de exámenes médicos violatorios de derechos humanos porque con ellos se invadió la esfera particular, la intimidad de las tres personas. Además de que la práctica de esos estudios no está reglamentada en un contrato laboral y sus representados no son usuarios de drogas y tampoco existe alguna evidencia de que laboraran bajo el influjo de enervantes como para que hubiera un posible motivo para practicar esos exámenes.Ayer por la noche se presentó la denuncia penal por los delitos de discriminación, amenazas y fraude y en los siguientes días los afectados se van a querellar por la vía laboral señalando que fueron objeto de discriminación y civilmente por los despidos injustificados de los que fueron objeto al obligarlos a firmar sus renuncias.El mismo 13 de febrero, los ingenieros se practicaron en un laboratorio de la ciudad el antidoping y resultaron negativo, agregó el abogado. (Blanca Carmona)