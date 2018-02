Presunto abogado es acusado de fraude

El Ministerio Público (MP) integró 14 causas penales en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.La autoridad investigadora inició las indagatorias en contra de Ismael Perales Gutiérrez –quien al parecer se hacía pasar por abogado para ofrecer sus servicios en el exterior de Ciudad Judicial– porque presuntamente él recibió dinero para la compra de varios vehículos pero nunca los entregó.Una de las últimas afectadas fue una agente del Ministerio Público (MP) quien le dio cuatro mil 700 dólares el 2 de julio del 2017 para adquirir un automóvil Maxima modelo 2016, pero el mueble nunca le fue entregado por Perales Gutiérrez, denunció la afectada.La víctima indicó que Ismael Perales se estuvo manejando con mentiras para no cumplir con la compra-venta y únicamente le devolvió mil 100 dólares por lo que interpuso una denuncia penal que pretendía ser judicializada ayer.El Tribunal de Control programó una audiencia para que otro agente del MP le formulara cargos legales a Perales, esta se iba a llevar a cabo ayer a las 11:15 horas en la Tercera Sala de la “Ciudad Judicial” pero Perales Gutiérrez no se presentó. Sólo acudió un abogado en su representación y éste le indicó a la jueza de Control Diana Guadalupe Ramos Rodríguez que contaba con una receta médica en la que se documentaba que su representado presentaba una lumbalgia y requiere reposo por un plazo mínimo de diez días.Además la juzgadora le informó al representante social, a la víctima y al defensor que no se pudo notificar a Perales Gutiérrez sobre esa diligencia porque el domicilio que proporcionó es inexistente. Un notificador del Tribunal lo buscó en la calle España de la colonia San Antonio pero el número 1185 que el sospechoso señaló no existe.Al final el Tribunal fijó otra audiencia hasta el 5 de abril próximo a las 10:35 horas.La causa que se pretendía judicializar ayer es la 3215/17. Además de ésta el MP ha integrado 13 carpetas más, cuatro de éstas ya se judicializaron o se presentaron ante un Tribunal de Control. (Blanca Carmona)

