Tras la inconformidad expresada por madres de familia que contemplaban inscribir a sus hijos en la primaria Federico de la Vega y se quedaron sin cupo, la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte analiza la posibilidad de abrir un turno vespertino.Pese al historial de robos e inseguridad que tiene esa institución que aún se encuentra en construcción en Cerradas de San Pedro, ya se encuentra saturado el turno matutino.“Por eso mismo aún no se ha determinado qué es lo que vamos a hacer, estamos analizando la situación y el lugar”, dijo Judith Soto Moreno, titular de la dependencia.La funcionaria no descartó tampoco la posibilidad de instalar más aulas móviles, pero dijo que aún no estaba definido nada.La semana pasada, madres de familia de aquel sector acudieron a las instalaciones de la dependencia y manifestaron que al menos unos 50 niños y niñas que ahí viven, se quedaron sin cupo en el próximo ciclo escolar 2018-2019.“Son unos 50 niños, la escuela más cercana está en el fraccionamiento Finca Bonita, y no hay rutas. Las mamás a fuerza tendrían que caminar o tomar taxi”, dijo una de las quejosas, quien indicó que el traslado sería de más de media hora.Durante el período de preinscripciones se ofrecieron unos 70 lugares, pero la mayoría fueron ocupados con el primer criterio de aceptación, que es el de tener hermanos dentro del plantel.Al final, sólo ofrecieron 39, los cuales fueron sorteados entre los demandantes y resultaron insuficientes, dejando fuera a por lo menos 50 aspirantes.Actualmente, este plantel tiene clases dentro de aulas móviles, tal y como lo han hecho desde su creación hace 3 años.A un costado de sus instalaciones, se desarrolla la construcción de un edificio que será en donde tomarán clases de manera permanente y que se espera que esté listo para el próximo ciclo escolar.“Primero tenemos que determinar una decisión, estamos buscando muchos factores, tenemos que analizar la suficiencia presupuestal para maestros, lo que yo hice ayer fue ver las escuelas que están alrededor”, dijo.Debido a su ubicación, la falta de un velador y de vigilancia, la escuela ha sido blanco de constantes robos. A finales del ciclo escolar pasado, registró una serie consecutiva de 6 atracos, y la situación se ha replicado al menos en dos ocasiones posteriores. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.