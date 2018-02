El Tribunal de Enjuiciamiento desechó el incidente presentado por el empresario acusado de fraude procesal Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza, quien argumentó que la parte denunciante no tenía facultades para querellarse y el delito había caducado.Por lo que formalmente ayer inició el juicio oral en contra de Bermúdez, hijo del exalcalde Jaime Bermúdez, en el que el Ministerio Público (MP) y los abogados coadyuvantes piden que sea condenado a 12 años de prisión y a pagar 8 millones 426 mil 539 pesos, así como una multa.La agente del MP le informó al Tribunal que desde hace años la defensa del empresario presentó un amparo indirecto, número 330/16 de índice del Noveno Juzgado de Distrito del estado y se le negó la protección de la justicia federal.Posteriormente los defensores interpusieron un juicio de revisión, el 694/16, en el Tribunal del Décimo Séptimo Circuito.De ahí abrió el cuadernillo auxiliar 1193/16 en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, que resolvió el 19 de mayo de 2017 que no le asiste la razón a Bermúdez, pues el denunciante Gerardo Adolfo Benavente Bermúdez tiene facultades para presentar la denuncia y exigir una responsabilidad contra su tío Sergio Bermúdez por un posible mal manejo de recursos de la empresa familiar Desarrollos Salo S.A. de C.V.El Tribunal de Enjuiciamiento –integrado por las juezas Emma Terán Murillo, Rasa Amelia Bailón Payán y Eva Zúñiga Ortiz– también desechó la incidencia, dando paso a la lectura del auto de acusación presentado por el MP.En ese documento se señala que Bermúdez Espinoza, en su carácter de gerente general y presidente del Consejo de Administración de Desarrollos Salo y a pesar de la obligación que tenía de salvaguardar la empresa familiar, realizó operaciones para beneficiarse él y terceras personas hasta por 8 millones 426 mil 539 pesos del primero de enero de 2009 al 30 de junio de 2012.Presuntamente Bermúdez desvió en beneficio propio un millón 482 mil 654 pesos, 475 mil 596 pesos a la empresa Industrias Zeber S.A. de C.V. y 3 millones 090 mil 222 pesos a Real Consulting International Incorporation. Datos no oficiales indican que ambas compañías son propiedad de Sergio Ricardo Bermúdez.También se le acusa de haber desviado 2 millones 937 mil 338 pesos a Jesús Roberto Aveitia Martínez y 440 mil 727 pesos a Silvino A. Rodríguez.Desarrollos Salo está ubicada en la avenida Tomás Fernández número 8587-B local 1. Se dedica al desarrollo de parques y zonas industriales.Sergio Bermúdez enfrenta el proceso penal en libertad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.