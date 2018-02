Un hombre fue detenido y acusado de los delitos de violación y violencia familiar presuntamente ejercidos en contra de su esposa, a quien al parecer agredió sexualmente frente al hijo de ambos, un niño de dos años de edad para que él “viera cómo se trata a una mujer”.Sin embargo, la juez de Control Rocío González Lara únicamente lo vinculó a proceso penal por el delito de violencia familiar y consideró que no se acreditaba el ilícito de violación debido a un error de la agente del Ministerio Público (MP) que formuló cargos legales.El acusado es Natanael González Hernández quien presuntamente el 29 de mayo del año pasado golpeó severamente a su esposa de 19 años luego de que discutieron por una cuestión económica.Al presentar la denuncia la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– dijo que el 29 de mayo se encontraba en su casa ubicada en el fraccionamiento Senderos de San Isidro y como a las 5 de la tarde discutió con González Hernández por un dinero que su padre le debía a él y su pareja le dio unas cachetadas para luego subirla a punta de empujones a la recámara.Al parecer González le puso las caricaturas al niño de dos años y la cuñada se llevó a una bebé a su cuarto al tiempo que evitó meterse en la pelea.La víctima fue aventada a la cama por González para golpearla, proferirle insultos e imponerle la cópula frente al menor aunque ella le pidió que sacara al niño de la habitación.Al día siguiente presuntamente González Hernández volvió a golpear a la víctima cuando ella le dijo que iba a ir a visitar a su madre.“Me dijo que iba a ir pero toda puteada”, precisó la ofendida para luego narrar al MP que González la arrojó en un sillón y se subió arriba de ella para darle varios puñetazos en el rostro.En el informe médico se documentó que la víctima presentaba aumento de volumen en la región parietal izquierda, equimosis violácea e inflamación en el ojo izquierdo, excoriación en el pómulo izquierdo, dos equimosis debajo del mentón y otra en la región lateral izquierda de cinco centímetros, equimosis violáceas en ambos brazos y ambos muslos.En el informe psicológico se determinó que la víctima sufre altos índices de estrés y requiere un mínimo de 16 sesiones de terapia psicológica.Ayer la juez González Lara escuchó todos los datos de prueba reunidos por el MP y la argumentación de la abogada defensora y al final dictó auto de vinculación por violencia familiar y auto de no vinculación por violación debido a que al momento de formular cargos legales la agente del MP dijo que la violación había sido vía vaginal y de los antecedentes se desprende que no fue así.La resolutora dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia debido a que la defensa no pidió revisión de cautelares.

