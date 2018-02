Tras la difusión de un audio en el que presuntamente despotrica contra el Partido Acción Nacional, la legisladora Liliana Ibarra interpuso ayer una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral por violencia política por razón de género.La legisladora indicó que el audio fue modificado y que su difusión, coincidente con su registro como aspirante a repetir en la candidatura panista por el distrito local 9, es un acto de violencia política contra la mujer.Esto “….derivado de un audio manipulado y alterado que contiene una serie de aseveraciones ofensivas que pretenden desacreditar a la legisladora y su relación con el Partido Acción Nacional”, indicó un comunicado de la bancada panista.En el boletín, la diputada menciona que el audio la desprestigia tanto personal como laboralmente.“(Ibarra) detalló que fue insultada en redes sociales y en algunos medios de conminación masivos quienes hicieron escarnio de un burdo audio que no tiene origen cierto, que nadie ha citado la fuente, que no se tiene certeza de dónde pudo haber salido este formato, y que no tiene un principio lícito y solo tuvo el puro objetivo de denostar a una persona”, se indica en el boletín.La queja interpuesta refiere que de acuerdo a la Ley de Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica como delito la violencia política en la que, según Ibarra, se habría incurrido por la difusión del audio.De acuerdo con el boletín, la diputada acotó los temas que deben tratarse en las redes sociales.“Las redes sociales son importantes su función sirve para informar de los malos actos que algún político puede hacer en lo público, pero que no deben usarse para hablar mal de una persona de su vida personal y privada, que no conlleva con el quehacer público”, aseveró.En la mencionada grabación, una voz que se atribuye a Ibarra arremete contra el PAN.“Me vale madre el pinche PAN. Y lo que digan y lo que hagan. Así de sencillo porque me la pelaron. Y lo van a seguir haciendo. (Inaudible) ¿Pero sabes una cosa? Hoy tenemos una responsabilidad. No con el pinche partido. Yo traigo un plan de vida”, se escucha en el audio.Posterior a la difusión, la diputada dijo que una parte de la conversación sí corresponde a su voz, donde se refiere a su “proyecto de vida”. (Itzel Ramírez)

comentarios

