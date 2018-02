Dona empresa predio para construir Cecytech

La cadena de supermercados S-Mart donó un predio de un millón de dólares al Gobierno del Estado para la construcción de un plantel de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech).El terreno, ubicado en el eje vial Juan Gabriel y Sanders de la colonia El Barreal, fue entregado simbólicamente por la familia Muñoz, propietaria de la empresa, al gobernador Javier Corral Jurado en un acto que tuvo lugar poco antes del mediodía de ayer en el Centro Cívico S-Mart.El predio consta de 10 mil metros cuadrados y ahí se construirá un edificio que tendrá un valor de 23 millones de pesos y capacidad para atender a 800 alumnos, de acuerdo con datos oficiales.El plantel de Cecytech será el número 22, que inició actividades en el 2014 con instalaciones prestadas en la Escuela Primaria Manuel Aguilar Sáenz.El Gobierno estatal invertirá para construir las instalaciones en el predio donado, anunció Corral Jurado durante la ceremonia de protocolización de la donación.“Es un acto que hemos querido organizar para agradecer una donación especial de alto significado, no solamente para el sistema educativo de los Cecytech, sino para los juarenses”, añadió.El mandatario agradeció a la empresa que, subrayó, ha sabido crecer, expandir e innovarse fundada originalmente como La Unión y después como las tiendas Coloso, que genera empleo en la ciudad y realiza una labor filantrópica que el año pasado reunió más de 30 millones de pesos a través del programa de redondeo para proyectos comunitarios.Enfatizó que no es cualquier donación ya que el predio no se ubica alejado de la mancha urbana ni tiene la intención de elevar la plusvalía de terrenos aledaños, sino un terreno céntrico que la empresa compró hace más de 20 años y cuyo valor hoy asciende a un millón de dólares.“No hay que dar lo que nos sobra, hay que dar lo que nos compromete, en el dar se sabe quién es quién”, apuntó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.