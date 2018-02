Bajan a 60 km velocidad en tramo de Juan Pablo II

La velocidad en el bulevar Juan Pablo II se reduce desde hoy de 80 a 60 kilómetros por hora en el tramo de Rafael Pérez Serna a Francisco Villarreal. El objetivo es evitar más daños en el colector de aguas residuales que pasa por esa vía en el cuerpo sur, de poniente a oriente.La medida entrará en vigor hoy a partir de las 5:30 horas, anunció la directora de Tránsito, Verónica Jaramillo Argüelles.Afirmó que la reducción de la velocidad permanecerá de manera indefinida, hasta que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) cambie la tubería.El colector Juan Pablo II fue construido a finales de la década de los noventa, y desde hace cuatro años presenta fallas, lo que se traduce en hundimientos en diferentes puntos de la avenida, afirmó el presidente de la descentralizada, Jorge Domínguez Cortés.“Se va a reducir la velocidad en todo el Juan Pablo II y se va a dejar permanentemente así para que el colector aguante mientras se hace la reparación total”, explicó.Dijo que se proyecta cambiar el sistema de drenaje a un costado de la avenida Juan Pablo II, para que sea más duradero y evitar obstruir el tráfico mientras se realiza la reposición.Sin embargo, todavía no hay fecha definida para realizar esos trabajos, que se efectuarían en dos partes, la primera de la calle Versalles a Antonio J. Bermúdez, y la segunda hasta la planta tratadora que se ubica en Juan Pablo II y bulevar Francisco Villareal.“El colector está llegando a su vida útil por el tipo de material con que fue construido y esa vida útil se ve acortada por el tipo de materia que maneja el colector, los gases que se producen por las descargas en los drenajes y por la carga excesiva que tiene sobre todo cuando tiene que conducir agua de la lluvia, porque no está hecho para ese propósito”, expuso Domínguez.Además por el intenso tráfico que tiene esa vía, tanto en cantidad como en peso, por el transporte de carga.El presidente de la JMAS, dijo que la extensión del sistema Juan Pablo II es de siete kilómetros y la tubería es de 1.83 metros de diámetro.En una inspección que se realizó recientemente se detectó que hay dos puntos del colector que están a punto de colapsar, y este fin de semana se realizarán las reparaciones, aseguró el director Técnico de la JMAS, Manuel Herrera Mercado.Para ello, a partir del sábado en la madrugada se cerrará el cuerpo sur de la avenida Juan Pablo II, es decir la circulación de poniente a oriente, entre la calle Rafael Pérez Serna y Calzada del Río, y se espera terminar los trabajos el martes en la madrugada, y entonces se abrirá el trayecto.Las reposiciones del colector se realizarán metros antes y metros después de la Antonio J. Bermúdez, expuso Mercado.Domínguez mencionó que el costo de la reposición total del colector Juan Pablo II es de 400 millones de pesos.A finales del 2013, la Dirección General de Tránsito Municipal intentó reducir la velocidad en Juan Pablo II, de Rafael Pérez Serna al Libramiento Independencia, de 80 a 60 kilómetros, por la cantidad de accidentes que se registraban, pero los conductores no aceptaron la medida.Posteriormente, a finales de mayo del 2017, el límite de velocidad se redujo de 60 a 50 kilómetros, en el bulevar Juan Pablo II, en el tramo que va de la avenida Francisco Villarreal al Libramiento. (Araly Castañón / El Diario)

