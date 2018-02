Queman caja fuerte de tienda durante asalto

Dos hombres trataron de quemar la caja fuerte de una tienda de autoservicio Oxxo en su intento por abrirla y sustraer el dinero que presumían ahí era guardado.El caso ocurrió ayer a las 07:00 horas, cuando los trabajadores apenas se disponían a abrir el local comercial ubicado en bulevar Óscar Flores Sánchez y avenida Reforma.El empleado dijo a los agentes municipales que el domingo dos hombres habían exigido el dinero del contenedor metálico y al no lograr su objetivo, regresaron ayer a primera hora.El encargado del negocio informó a los policías preventivos que fue golpeado por los agresores que lo sorprendieron a las 07:00 horas cuando estaba abriendo local y a punta de pistola le exigieron que abriera la caja fuerte. Al decirles que desconocía los números de seguridad lo golpearon.Para retrasar las investigaciones, los asaltantes rociaron con pintura en aerosol las cámaras de circuito cerrado de la sucursal.Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos que controlaron el fuego. Al no poder abrir la caja fuerte, los ladrones se dirigieron a la bodega donde se apoderaron de teléfonos celulares, cigarros y dinero en efectivo.La violencia que ladrones están empleado contra trabajadores de cadenas de tiendas de conveniencia impactan esta actividad comercial por la falta de personal, ya que los afectados están optando por renunciar tras ser expuestos a hechos violentos.“Sí la pienso, si me quedo a la otra me matan”, dijo un empleado de un negocio que ha sufrido seis atracos con violencia y tres de ellos él los sufrió.A condición de la reserva de sus datos generales, el cajero dijo que carece de un seguro de vida como prestación laboral y lo lamenta, porque asegura que trabajar en estas tiendas comerciales ya es una actividad de muy alto riesgo.Apenas semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer que tres cadenas comerciales sufrieron, en total, 47 atracos a mano armada del primero de enero al 12 de febrero.

