Alzas y bajo salario pegan al ahorro

María Teresa Aguilar no recuerda cuándo fue la última vez que pudo ahorrar una parte de su sueldo.El ama de casa y trabajadora de un comedor industrial, dijo que entre el pago de servicios y los alimentos cada vez más caros, su dinero prácticamente se le esfuma y vive al día.En su empleo gana por semana mil 200 pesos y entre ella y su esposo sostienen el hogar donde viven con sus dos hijos.“Pues no. Aunque uno quiera apartar algo para guardarlo para alguna emergencia no se puede. Apenas nos alcanza para comprar qué comer”, expresó.Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que en 2017 se contabilizó la contratación de sólo 33 cuentas de ahorro, lo que representa una caída anual del 91.5 por ciento, contra las 390 registradas en 2016.Economistas atribuyen la falta de capacidad de ahorro de los juarenses al nulo crecimiento de los salarios y las alzas constantes a productos y servicios.La información del portafolio estadístico de la CNBV, refiere que la contratación de cuentas de ahorro viene en decrecimiento. En 2013 se registraron 2 mil 451 cuentas, en 2014 un total de 809 y en 2015 la cifra fue de 761.Luis Alamilla Ocaña, economista del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) señaló que en 2017 los ciudadanos enfrentaron altas tasas de inflación, lo que pegó en su poder adquisitivo.“El ahorro es una función del ingreso. Los salarios cada vez pierden más poder de compra y el ahorro se vuelve un problema”, explicó.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en 2017 la inflación en Ciudad Juárez cerró en 6.79 por ciento, su nivel más alto para un cierre de año desde el año 2000.Los aumentos en alimentos y servicios terminan “comiéndose” el avance salarial, reiteró Alamilla Ocaña.El último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que tan sólo para cubrir las necesidades alimentarias un trabajador necesita 11 mil 956 pesos al mes.En este escenario en el estado de Chihuahua uno de cada seis trabajadores percibe menos de cuatro salarios mínimos, insuficiente para costear la canasta alimentaria.Luis Alamilla comentó que otro factor que puede inhibir la apertura de cuentas de ahorro son las restricciones de los propios bancos.Requerir una cantidad mínima para abrirla o mantenerla y el cobro de comisiones pueden ser algunas de las causas que desalientan el uso de este instrumento financiero.El analista remarcó que además se vive un escenario paralelo, pues mientras la capacidad de ahorro se ve reducida, va en aumento aquellos que acuden a financiamiento en busca de liquidez.Los datos de la Comisión Bancaria muestran que el total de tarjetas de crédito en la ciudad creció un 12 por ciento en 2017.Al cierre del año pasado se registraron en total 3 millones 181 mil 229 plásticos, contra los 2 millones 836 mil 879 de 2016. (Cinthya Ávila/El Diario)

