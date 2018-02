Abren juicio oral a hijo de exalcalde

El empresario Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza se encuentra sujeto a un juicio oral acusado del delito de administración fraudulenta, presuntamente cometido en contra de la empresa Desarrollos Salo S.A. de C.V., propiedad de familiares de él.Al iniciar el juicio número 285/17, el abogado defensor de Bermúdez Espinoza, Nahúm Nájera Castro, solicitó ayer el sobreseimiento al considerar que el denunciante no tiene personalidad jurídica para querellarse y que el delito ya caducó.Esta incidencia ya había sido presentada a una instancia federal, a través de un recurso, y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Saltillo resolvió que Nájera Castro no tiene la razón, indicó que el ilícito no ha caducado y los denunciantes sí están legitimados.El Tribunal de Enjuiciamiento dictó ayer un receso para resolver el incidente y programó otra diligencia para hoy a las 11 de la mañana, a fin de retomar el enjuiciamiento.En la acusación presentada en contra de Bermúdez –hijo del exalcalde Jaime Bermúdez– se señala que del primero de enero de 2009 y hasta el 30 de junio de 2012 él se benefició económicamente y favoreció a las empresas Industrias Zeber S.A. de C.V. y Real Consulting International Incorporation al desviar recursos de la compañía Desarrollo Salo.La querella contra Sergio Bermúdez Espinoza fue presentada por su sobrino Gerardo Adolfo Benavente Bermúdez en calidad de representante legal de la empresa presuntamente afectada, de la que también son socias las hermanas de Bermúdez.El ahora acusado fue nombrado gerente general de Desarrollo Salo el 9 de abril del 2004 y se le otorgaron facultades para actos de administración y de dominio, pero únicamente para los fines de la sociedad. Además él era el socio mayoritario.En una auditoría realizada por el contador Humberto Grijalva Muñoz y presentada en la etapa de vinculación a proceso, se determinó que Sergio Bermúdez dispuso de los recursos financieros de la empresa Desarrollo Salo para su beneficio personal, a través de su abogado Roberto Aveitia. Presuntamente ordenó transferir dinero a la empresa Industrias Zeber así como a Transnational Manufacturers Inc, ambas de su propiedad.El juicio no avanzó ayer debido a la incidencia presentada por Nájera Castro.

