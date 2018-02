Velan a chofer asesinado

Cuatro días después de salir de su casa en la calle Ostíón de la colonia Rancho Anapra, Delfino Sustáita García, de 59 años, nuevamente volvió a casa donde sus seres queridos, totalmente desolados, lo esperaban.El chofer de transporte de personal de la maquiladora BRP, planta 1, fue asesinado y su cadáver localizado antier al surponiente de la ciudad.La familia que se enfrentó a las fallas en los mecanismos de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE), inició ayer el servicio funerario.el pasado fin de semana la institución entregó a los deudos 5 mil pesos para un ataúd de madera.“Nos dijeron que el apoyo era de 5 mil pesos y eso incluía el ataúd de madera y que si queríamos otra cosa que nos arregláramos con la funeraria… ya lo arreglamos, vamos a sepultarlo en el panteón Jardines del Recuerdo. La familia terminó pagando 15 mil pesos”, dijo Reyna Montoya y nuera del conductor asesinado.En breve entrevista, la mujer expuso su molestia por la actuación del Ministerio Público, ya que el hallazgo del cuerpo de su suegro le fue notificado primero al dueño de la empresa de transporte y no a ellos.“El jefe (de mi suegro) no se ha comunicado para nada con la familia. No entendemos por qué él se enteró primero del hallazgo del cuerpo”, reprobó. Como cuestionó que no les dieron una atención inmediata durante las primeras 24 horas de la desaparición.“¿Y si fuera tu padre?”, fue lo que cuestionó la mujer que levantó el reporte y los maltrató porque la familia regresó en repetidas ocasiones a aportar datos y a preguntar las novedades de la investigación.El vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba Valadez, aseguró que el Ministerio Público contaba con varias líneas de investigación abiertas y esperan dar resultados en las próximas 24 horas.La institución reportó que el hallazgo del cuerpo fue realizado durante los primeros minutos del domingo pasado en el Libramiento Samalayuca, al norte de la caseta de cobro de San Jerónimo.El cadáver presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y la necropsia arrojó que murió por una lesión en la cabeza.La familia optó por no emitir más declaraciones ya que la carpeta por el homicidio doloso está en etapa de integración y no quieren afectar las investigaciones.Delfino desapareció la madrugada del 14 de febrero y el camión que manejaba fue hallado al día siguiente, en la carretera a Casas Grandes en el tramo Janos-Agua Prieta, en los límites con Sonora.La familia Sustáita pegó cientos de pesquisas en diferentes puntos al norponiente de la ciudad y en su búsqueda llegaron a los límites del estado.

