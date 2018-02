La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) comenzó el pago de la pensión para adultos mayores acreditados al programa ‘65 y Más’, informó el coordinador del programa en esta ciudad Emigdio de la Paz.El funcionario federal indicó que desde ayer se entregan en las instalaciones de la dependencia federal los giros telegráficos a 2 mil 500 personas de la tercera edad, mientras los depósitos comenzaron a hacerse desde el viernes pasado.Agregó que los beneficiarios ya pueden revisar sus cuentas a través de los cajeros automáticos.En el caso de los pagos en efectivo (giros telegráficos), hasta el momento, la Sedesol ha pagado a 421 personas, que representan casi el 25 por ciento de los 2 mil 085 pagos programados en el registro y la espera no es de más de 20 minutos, como máximo, aseguró De la Paz.“En la mayoría de los casos ya debe de estar, no omitiendo mencionar que la dispersión (depósitos) se hace por partes a nivel nacional. Si alguien no lo tiene aún, debe estar en próximos días”, comentó el encargado del programa de pensiones para adultos mayores.Ayer se entregaron los giros telegráficos de acuerdo con la inicial del apellido entre la A y la E a 549 personas; hoy entre la J y la M; mientras que mañana a quienes tienen como iniciales entre la N y la R.Asimismo, el día 22 pueden cobrar quienes sus apellidos inician de la R a la Z.Entrevistados en las instalaciones de la dependencia en el módulo ubicado en el Centro de la ciudad, a un costado del monumento a Benito Juárez, dijeron que el servicio ha mejorado, comparando la visita al lugar en otros meses.“A mí se me hace muy bueno esta ocasión”, dijo Valentín, de 67 años.El pasado 13 de febrero, beneficiarios del programa se quejaron del trato que dan las personas que los atienden.“Lo quieren traer a uno como jeringa de hospital. Mucha gente no sabe y si le dicen ‘váyase para allá’, ahí va la gente, mientras los que atienden están comiendo y haciendo cosas que deben hacer fuera de su trabajo, no aquí”, dijo ese día Tomás Jiménez, un remunerado.De la Paz aseguró que tomaría cartas en el asunto y hablaría con el representante de ventanilla “porque eso no puede pasar”.

