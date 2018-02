'Estaba gordito y sonriente'

Raúl Rosales Andrade, de 49 años, el ciudadano que rescató al recién nacido el pasado 19 de enero, relató que por un momento pensó en quedarse con el bebé, del que dijo “estaba gordito, gordito, y sonriente”.Sin embargo finalmente entre su esposa y él decidieron avisar a la Policía.“Pensamos que todo se tiene que hacer conforme a la ley, entregarlo y analizar más adelante si se puede adoptar, pero en ese momento sí se me ocurrió no entregarlo”, mencionó.Reflexionó que él tiene prácticamente 50 años, su esposa 48, y ya tienen tres hijos –de 13, 16 y 26 años– “y pues a lo mejor ya estamos muy grandes para tener un bebé, pero entre comillas sí nos gustaría”.“Yo no sé qué cabeza tenía la persona que hizo eso; al hacer algo así es porque andaba muy desesperada y no sabía ni qué hacer”, mencionó.“Eso no me llama mucho la atención, sino más bien la satisfacción de lo que hice, yo pienso que es más importante que el reconocimiento; salvar una criatura, salvar un bebé”, dijo ayer antes de que iniciara la sesión de Cabildo.Rosales recibió ayer del Ayuntamiento una placa de reconocimiento por su aplomo, heroísmo y sensibilidad.“Un héroe puede ser un hombre que hace algo reconfortante como poner el abrigo en los hombros de un niño para hacerle saber que el mundo no se ha terminado para él”, mencionó la regidora Jacqueline Armendáriz Martínez, antes de que se entregara la placa.Dijo que esas muestras de solidaridad, de preservar la vida y de contribuir a la protección de los demás, “debe ser un rasgo que nos distinga a todos los juarenses”.“Otorgar este tipo de reconocimiento es justamente dejar en la memoria colectiva que los buenos actos cuentan, que nos comprometen como autoridad a dar el mensaje que Juárez cuenta con ciudadanos ejemplares como usted”, agregó.El hecho ocurrió el 19 de enero, cuando Raúl Rosales llegó en la madrugada a su domicilio, después de trabajar, y en el exterior de su casa encontró al niño, lo puso a salvo y llamó a la Policía Municipal.El bebé tenía cinco horas de nacido y todavía llevaba el cordón umbilical, se informó. (Araly Castañón / El Diario)

