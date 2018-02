El Ayuntamiento autorizó convertir en zona peatonal un tramo de mil 70 metros cuadrados de la calle Ugarte, entre Santos Degollado e Ignacio Mariscal, en el primer cuadro de la ciudad.La modificación se hace para darle continuidad a la consolidación del Centro Histórico, estimular la movilidad sostenible y la recuperación de espacios públicos, explicó el regidor José Ubaldo Solís, coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano.“Por lo que el construir dicho tramo, con una movilidad principalmente peatonal, contribuirá al mejoramiento de imagen urbana, por medio de la colocación de mobiliario, acabado de superficies, vegetación e iluminación”, mencionó.El regidor independiente Carlos Ponce Torres pidió tener un poco más de cuidado en estas autorizaciones, porque de alguna forma se estrangulará la circulación en ese sector.“Están aumentando los vehículos y no tenemos calles”, manifestó.Sin embargo, el punto de acuerdo se puso a votación y se aprobó por unanimidad.La ciudadana Célida Torres Medina, del colectivo “Ponte en sus zapatos, No en su Lugar”, quien participó en la sesión previo registro, dijo que pensar en accesibilidad universal es apostar por una ciudad más democrática e incluyente.Exhortó al Cabildo a pensar en todas las personas, especialmente aquellas que son más vulnerables, no solamente quienes tienen discapacidad, también en adultos mayores, niños y hasta mujeres que usan tacones, “también nos afecta que la ciudad no tenga banquetas”.Por su parte, Néstor Ricardo Acosta, representante de la asociación “Juárez Limpio”, dijo que después de la seguridad lo más importante para generar calidad de vida a los ciudadanos es la movilidad urbana.Propuso al Municipio crear una comisión, así como una Dirección o Subdirección de Movilidad Urbana Sustentable.“Creo que esto marcaría un antes, y un después en nuestra ciudad”, manifestó.En la misma sesión ordinaria, se autorizó de manera unánime otorgar un apoyo económico a favor de la Cruz Roja Mexicana, delegación Ciudad Juárez.El donativo es por 600 mil pesos en especie para combustible del parque vehicular de la institución, el apoyo se otorgará en 12 partidas de 50 mil pesos cada una.Asimismo, el Cabildo autorizó otorgar un predio a título gratuito a la asociación civil Nirata, para construir una clínica de apoyo quirúrgico y rehabilitación terapéutica.Asimismo se autorizaron dos cambios de uso de suelo y se aprobó la exención del pago de aportaciones de empleados municipales que se encuentran pendientes y próximos a jubilarse. En este caso se encuentran dos trabajadores.Además, el Ayuntamiento autorizó otorgar pensión por invalidez en enfermedad general a seis empleados municipales. (Araly Castañón / El Diario)

