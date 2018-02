El subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, señaló que va por segunda vez por la Presidencia Municipal de Juárez porque “no se puede quedar cruzado de brazos” ante la situación de rezago que priva en la ciudad.Indicó que continuará al frente de la Subsecretaría de Gobierno hasta la fecha de registro de su candidatura ante las autoridades electorales al igual que los funcionarios que fueron seleccionados por el PAN para integrar la planilla de regidores.“Hay mucho qué trabajar, no podemos conformarnos con lo que tenemos”, dijo.Señaló que en la contienda electoral espera de sus contrincantes campañas de debate sobre los retos a superar en la ciudad y no una guerra sucia.“Lo que me motiva a participar en esta contienda, son los retos, los obstáculos, es la falta de oportunidades para alguna gente, el gran rezago en materia de infraestructura, yo espero que el debate se dé en los modelos que manejemos cada uno de los aspirantes para resolver los problemas que tiene nuestra comunidad y poder construir entre todos una agenda que sume a toda la comunidad a un esfuerzo común”, indicó.Enfatizó que no ve como enemigo a quienes participarán en la contienda por el Ayuntamiento, sino como competidores.“Sé que me voy a enfrentar a tres compañeros juarenses, no los veo como mis enemigos a los tres juarenses que compiten por ese mismo puesto, los veo nada más como competidores. Los enemigos no son ellos, no tengo enemigos en razón de personas, sino en razón de conceptos”, refirió.