Temen robo en su casa una de cada tres familias

Una de cada tres familias en esta ciudad se siente insegura en su casa por temor a un robo, de acuerdo con un estudio que presentó ayer el Observatorio Ciudadano de Prevención y Justicia, del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).El informe indica también que una cantidad similar asegura que no ve vigilancia policiaca con frecuencia en la colonia en la que vive.Una encuesta realizada entre el 5 y el 29 de junio del año pasado a 393 hogares, por parte del organismo, indica que el 12.72 por ciento de los entrevistados fueron víctimas de robo a casa habitación en los últimos 12 meses, pero únicamente el 6 por ciento lo denunciaron ante el ministerio público.Isaac González Martínez, director estatal de los observatorios de Ficosec, refirió que del total de los hogares encuestados, el 59.5 por ciento menciona la existencia de patrullaje o vigilancia en su sector, pero sólo el 27.74 por ciento dicen sentir segura o muy segura su colonia ante la presencia de este delito.En el documento presentado ayer en conferencia de prensa, se precisa que del total de robos, 48 por ciento se registraron al interior de la vivienda, el 52 por ciento al exterior y el 2 por ciento en ambos casos.De las casas que fueron víctimas de robo, un 16 por ciento perdieron electrodomésticos y un 12 por ciento, dinero, se agrega. Sin embargo, en el 16 por ciento de los casos, las víctimas perdieron más de un tipo de objeto.Finalmente, el 74 por ciento de los encuestados víctimas de robo a casa estiman la pérdida de menos de 3 mil pesos.“Es preocupante que del total de encuestados que fueron víctimas de robo a casa, sólo el 6.12 por ciento denunció ante el Ministerio Público. En otras palabras, de 100 hogares, 13 fueron robados en los últimos 12 meses y, de esos 13 hogares asaltados, sólo uno puso su denuncia”, agrega el análisis.El 1.46 por ciento de las familias que fueron víctimas de un hurto en su propiedad volvieron a sufrir un segundo o un tercer atraco, se informó.Cuestionado sobre la eficacia de las autoridades para resolver la denuncia, dijo que no tenía datos al respecto.Ante ello, el 7 por ciento de las familias afectadas decidieron poner medidas adicionales de seguridad en sus viviendas para protegerse, haciendo crecer las bardas frontales de sus hogares, comprando un perro guardián o poniendo cerraduras en puertas y ventanas, gastando no más de 500 pesos, se indica en el informe.González Martínez dijo desconocer cuál es la causa de la incidencia de este delito y, aunque no presentó cifras concretas, agregó que Juárez está por encima de la media estatal y nacional en cuanto a robos a casa habitación desde hace tres años.Señaló que es necesario que se fortalezca la cultura de la denuncia, aunque admitió que la mayoría de los entrevistados señalaron que es una pérdida de tiempo hacerlo. “Dicen que les sale más costoso denunciar, porque tienen un tiempo valioso y para empezar, en algunos de los casos, tendrían que pedir permiso en el trabajo”, agregó.“Hay que empezar a poner atención en este delito”, sugirió el encargado de Ficosec a las autoridades.12.72%De los entrevistados fueronvíctimas de robo a casahabitación en losúltimos 12 meses6%Denunciaron anteel Ministerio Público48%de los robos se registrarondentro de la vivienda52%En el exterior2%En ambos ladosFUENTE: Observatorio Ciudadano de Prevención y Justicia

