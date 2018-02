Cobra monóxido más víctimas

Las autoridades siguen contabilizando casos de intoxicaciones con monóxido de carbono pese a que las temperaturas son menos frías que al inicio de la temporada invernal.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio, dio a conocer que hasta ayer al mediodía sumaban 57 las personas que sufrieron el envenenamiento por este compuesto químico letal.Todos estos incidentes están asociados a la incorrecta manipulación y operación de los aparatos calefactores utilizados en interiores, así como al uso indebido de otras máquinas que no tienen el propósito de calentar el ambiente.Hasta el cierre de esta edición, el último reporte de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud en la Zona Norte en relación con el número de víctimas del monóxido de carbono en la temporada actual no estuvo disponible.Sin embargo, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas indica que en todo el estado se han registrado 102 casos y tres defunciones, incluidas dos en Ciudad Juárez.Además, en Chihuahua han ocurrido siete cuadros de hipotermia y 17 casos de quemaduras con calentadores, indica el sistema de información.Al igual que al inicio de la temporada invernal, en octubre, la entidad se posiciona como la más afectada del país por todas los casos que afectan a la salud y se derivan de las bajas temperaturas.A continuación están Durango, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Jalisco.Van 55 intoxicados y 2 defunciones en la temporadaLlaman a atender recomendaciones• Apagar el calentón antes de ir a dormir• Verificar que no existan fugas de gas o leña encendida• Mantener abierta una rendija entre 10 y 12 centímetros• Mantener los cilindros de gas afuera de la vivienda• No colocar aparatos cerca de cortinas u objetos inflamables• Usar suficientes cobijas para dormir• Abrigarse y no respirar el aire helado al salir• En calentones de leña, colocar tiro de monóxido hacia afuera• De ser posible colocar un detector de humo• Ante riesgo o fuga evacuar la casa y llamar al 066 ó 911

