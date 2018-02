Crece cifra de heridos por arma blanca

Gabriela se disponía a subir a su automóvil estacionado sobre la calle en una zona residencial de la ciudad cuando, repentinamente, de un vehículo que se había emparejado bajó un hombre que se aproximó por detrás hacia ella.Mientras la mujer abría la puerta para sentarse en el asiento y dejar las cosas que llevaba en el asiento del copiloto, el hombre le exigió que le entregara la bolsa con sus pertenencias personales.La apuntó con un cuchillo de cocina pequeño, recuerda Gabriela al narrar que la escena sucedió en el reducido espacio que queda cuando la puerta de un auto está abierta sólo parcialmente.Ella no opuso resistencia; accedió a entregarle sus cosas. Giró su cuerpo para alcanzar las asas de la bolsa y poder dársela.Entretanto, el asaltante no lo pensó dos veces y le enterró el arma blanca en un costado del abdomen.Gabriela había comprado unas gotas oculares cuya caja había guardado en una de las bolsas del abrigo que llevaba puesto, de modo que el empaque actuó como un escudo que la protegió.“Quizá se atoró en el cartón de la caja”, explica agradecida. “Realmente no me pasó nada. Tengo cuatro piquetes en el abdomen, pero no me pasó nada. Es un milagro porque la hoja del cuchillo debió haber penetrado la piel”.Como Gabriela, otras 368 personas fueron heridas con armas blancas el año pasado, indican datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).Esta cifra es superior a la del año previo, cuando al menos 343 fueron víctimas de una agresión con este agente de lesión.Datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud Federal establecen que durante 2016, las unidades estatales de consulta externa y hospitalización atendieron 217 casos de lesiones con objetos punzocortantes.De hecho, por orden de frecuencia, las heridas como las que estuvo a punto de sufrir Gabriela en el asalto están dentro de las primeras diez causas de atención de esta clase de incidentes en los servicios estatales de salud.Después de las que entran en las categorías de “otra” y “se ignora”, los agentes de lesión más frecuentes son las caídas, los golpes contra el piso o la pared, los objetos que causan contusiones, los propios pies y manos y los objetos punzocortantes.De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las lesiones punzocortantes son causa frecuente de infecciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.