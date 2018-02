Luis Torres Rodríguez trabaja como trailero y gana cerca de 300 pesos diarios. Aunque su ingreso supera los tres salarios mínimos, no le alcanza para la canasta básica.Él forma parte de los 6 de cada 10 trabajadores en el estado que no ganan suficiente dinero para poder comprar la canasta básica de un hogar, según un análisis realizado con datos oficiales.De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un trabajador necesita 11 mil 956 pesos al mes para cubrir los gastos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria de una familia promedio de cuatro integrantes.Eso significa que los chihuahuenses requieren 4.4 salarios mínimos al día –que se ubica 88.36 pesos diarios– para completar los 11 mil 956 pesos mensuales necesarios para adquirir los básicos a precios de enero de 2018.La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reporta que de un 1 millón 632 mil 500 trabajadores que hay en el estado, 966 mil 694 (el 59%) gana menos de 4 salarios mínimos. Ello implica que el dinero que perciben es insuficiente para cubrir las necesidades de un hogar.Tan sólo en febrero el huevo presentó un alza de 42 por ciento al subir de 52 hasta 76 pesos la cartera con 30 unidades. Pero otros alimentos también han subido. Sin embargo, las tasas de inflación de los alimentos reportadas durante el mismo período en Juárez (del 7.65%) y Chihuahua (7.65%), anularon el incremento en las percepciones laborales.De acuerdo con el reporte anualizado a enero de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó que tan sólo en Juárez el valor de la guayaba aumentó un 55%, el tomate 48%, la calabacita 46%, la uva 45%, la zanahoria 29%, la lechuga 27%, la sandía y la papa 25% y los chiles frescos 14%.Luis Torres dice que es difícil comprar todo lo que se necesita para el hogar, integrado por él, su esposa y un bebé que apenas va a cumplir seis meses.“Sí se arma con el gasto, pero batallando, limitando las cosas, así como carne o huevo, comemos poco, se va midiendo”, dice el tractorista.“Sale pal’ transporte, pero si se trata de comprar ropa, o un carro pues no”, afirma.El economista, coordinador de la maestría en Negocios Internacionales de la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI-ITCJ), Luis Jesús Alamilla Ocaña, ha señalado que “es brutal lo que está pasando con aquellos que ganan de uno o tres salarios mínimos con el repunte de la inflación, porque el poder adquisitivo en lugar de aumentar se ha ido reduciendo”.Los factores de la reducción del poder adquisitivo fueron la volatilidad del dólar (llegó a costar hasta 23 pesos en centros cambiarios) y el ‘gasolinazo’: ambos aumentaron los costos de producción y el precio de los productos a los consumidores. (Abraham Rubio/El Diario)* 55% Guayaba* 48% Tomate* 46% Calabacita* 45% Uva* 29% Zanahoria* 27% Lechuga* 25% PapaDatos de INPC* de 2018 (*Índice Nacional de Precios al Consumidor)

comentarios

