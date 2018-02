La oficina de Gobernación de la Zona Norte inició una revisión al padrón de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas con la intención de depurarlo y en las primeras inspecciones detectaron 32 negocios que ya no operan o no venden licor, como tiendas de abarrotes y bares, dio a conocer el titular de esa dependencia, Ignacio Castro Velázquez.Indicó que para revisar los 3 mil 200 negocios que se tienen dados de alta, se dividió la ciudad en 8 sectores y en el primero de ellos que ya fue revisado, ubicado en el norponiente, se detectaron los primeros negocios sin operar la licencia de alcoholes.En los siguientes días seguirá la revisión en el resto de los sectores, añadió.Refirió que la nueva Ley de Alcoholes señala que si la licencia no se está siendo utilizada será revocada o cancelada.Dijo que se está haciendo diagnóstico en centros de venta (abarrotes, licorerías, restaurantes, etc.), con la intención de depurar el padrón de comercios que cuenta con licencia para la venta de alcohol.Castro Velázquez señaló que también que en breve se dará inicio con la capacitación a comercios, para dar a conocer los cambios más sustantivos de la nueva Ley de Alcoholes, que entró en vigor el 1 de enero.“La capacitación va orientada a los nuevos giros de comercio y a la documentación necesaria que debe de tener, dirigida a dueños, encargados y personal que trabaja en restaurantes y antros, del conocimiento que debe de tener de la ley de alcoholes”, agregó.Lo anterior evita que los negocios cometan infracciones a la normatividad.En ese aspecto, indicó que en la semana del 5 al 11 de febrero se realizaron 78 inspecciones en diferentes giros de establecimientos, de los cuales 5 obtuvieron actas administrativas y de éstos 2 tiendas de abarrotes ameritaron sello de clausura en refrigeradores por no contar con licencia para la venta de alcohol.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.