Olvido y riesgos en el Juan Pablo II

Proyectado como parte del anillo periférico de Ciudad Juárez del que forma parte el Libramiento Independencia, Camino Real y Rafael Pérez Serna, el tramo norte del bulevar Juan Pablo II (antes Cuatro Siglos) que consta de 9.5 kilómetros cumplió 11 años sin terminar, únicamente con el cuerpo norte construido.En ese período de tiempo, la falta de acotamientos, límite de velocidad inadecuado y el aforo vehicular que lo convirtió en la tercera vialidad de la ciudad más congestionada por debajo de las avenidas Tecnológico y Francisco Villarreal Torres, lo transformaron también en una de las arterias más riesgosas.Esas condiciones se agudizan por la falta del cuerpo sur, indica el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas.La vialidad que contemplaba originalmente seis carriles, sólo cuenta actualmente con cuatro, dos utilizados para cada sentido del tráfico vehicular, no tiene acotamientos y los cordones protectores para evitar que los vehículos terminen en el canal de aguas negras, no han evitado fatalidades al ser derribados fácilmente por unidades que se impactan a exceso de velocidad.Debido a ese riesgo y los accidentes con fatalidades ocurridas, en agosto del 2017, la Dirección de Tránsito redujo la velocidad permitida de 80 a 50 kilómetros por hora en ese tramo y colocó reductores de velocidad.“Su construcción es un esfuerzo, pero un esfuerzo incompleto, es una vialidad que no tiene acotamientos, se accidenta un automóvil, sufre algún percance, tiene que parar el automovilista y no hay quien lo proteja”, señala Carbajal Casas quien destaca la necesidad de terminarlo y los proyectos que ya existen en vísperas de iniciarse.El proyecto para terminarlo, incluye la construcción de dos puentes, uno sobre la avenida Francisco Villarreal Torres que costaría 120 millones de pesos y otro por encima del puente Zaragoza que junto con el cuerpo sur de la vialidad, se estima costaría 442 millones de pesos, refirió.“Es una de las obras más importantes en el aspecto vial, es completar el periférico y el Juan Pablo II es una parte de él junto con el bulevar Independencia y el Camino Real”, dijo.La obra como está, fue inaugurada en octubre del 2006 por el entonces gobernador José Reyes Baeza tras un año de construcción.En los años siguientes, el Estado pretendió concluirlo, pero se dejaron lagunas enormes que deben solucionarse ya que el diseño y construcción no responde a las especificaciones internacionales y el límite de velocidad al que la población circula por encima del establecido por las autoridades municipales, no es el adecuado, indicó el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera.“Tenemos varios problemas, uno: la gasa necesaria para integrarlo a la vialidad Francisco Villarreal, que es una arteria muy importante que tiene un gran espacio que hay que rediseñar, pero lo primero que tenemos que hacer es incorporarla de manera fluida al Juan Pablo y viceversa por el alto flujo de automóviles. Luego tenemos un cuello de botella terrible en el puente internacional Zaragoza”, refirió.De acuerdo con el último estudio realizado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en 2015, por el bulevar Juan Pablo II circulan a diario 58 mil 832 vehículos, mientras que por la Francisco Villarreal, se tiene una afluencia de 70 mil 292 vehículos en los dos sentidos y por la Tecnológico circulan 79 mil 506 automóviles por ambos sentidos.Sin embargo, las condiciones de riesgo para los automovilistas son mayores en el tramo norte del bulevar Juan Pablo II, entre Francisco Villarreal Torres y bulevar Independencia por la falta del cuerpo sur.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.