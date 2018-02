El litigio por el proyecto “Juárez Iluminado”, está a punto de destrabarse, y el alcalde Armando Cabada confió en que resultará favorable para el Municipio, por lo que en cuanto se resuelva continuará el proceso de licitación para concesionar el servicio de alumbrado público.Mientras que José Márquez Puentes, integrante de la agrupación Ciudadanos Vigilantes, asociación que interpuso el amparo contra el plan municipal, dijo que esperarán la resolución del juez, y después del fallo analizarán qué nuevas acciones tomar.“Los argumentos que presentamos consideramos que son contundentes, pero los magistrados son los que van a decidir si se otorga o no el amparo, se resuelve en uno o dos meses”, declaró.Cabada reiteró que Juárez Iluminado consiste en cambiar el 100 por ciento de las luminarias de la ciudad.“Si doy fecha (de una posible resolución) pareciera que estoy apurando las cosas, yo no me apuro”, declaró.La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió enviar a un Pleno de Tribunales de Circuito en esta ciudad el amparo que interpuso la asociación civil Ciudadanos Vigilantes, contra el proyecto Juárez Iluminado.“Todo parece que ya va en ese proceso, de indicar quién tiene la razón, el proyecto sigue siendo el mismo que será valorado, catalogado, no solamente por nuestro Comité de Adquisiciones si no por cinco entes muy reconocidas para dar total transparencia”, aseguró ayer Cabada.Afirmó que en este litigio se ha sustentado que la presidencia municipal puede concesionar un servicio como el alumbrado público por 15 años y que no es deuda.“Lo hemos demostrado, estoy atento a la resolución del Colegiado y a partir de ahí volvemos con el proceso de licitación en el momento que se quedó”, mencionó.El 17 de abril del 2017 el Ayuntamiento aprobó por mayoría concesionar el servicio de alumbrado público por 15 años a una empresa privada, para ello se iban a comprometer como garantía de pago participaciones federales, lo cual debía ser aprobado por el Congreso del Estado.El 26 de junio el Ayuntamiento acordó en sesión extraordinaria cambiar el proyecto y se aprobó que ahora sea el Derecho de Alumbrado Público (DAP) la garantía de pago y en caso de que los recursos no sean suficientes se comprometerán los propios del Municipio.Luego el 1 de julio se lanzó la licitación pública nacional para concesionar el servicio de alumbrado, el 19 de julio venció el plazo para comprar las bases y fueron adquiridas por siete empresas.La primera junta de aclaraciones se iba a realizar el 21 de julio, pero el 20 de julio el Juzgado Sexto ordenó suspender temporalmente el proceso por el amparo que interpuso Ciudadanos Vigilantes, y esa resolución que quedó firme en la audiencia incidental del 27 de julio.Posteriormente, la agrupación civil presentó el 12 de enero de este año una petición al máximo tribunal de México para que se ejerciera facultad de atracción y se resolviera allá el litigio, se informó.Finalmente la semana pasada la Suprema Corte notificó al Ayuntamiento que no iba a atraer el caso, y que se debe zanjar por un Pleno de Tribunales de Circuito.