Combaten con abrazos la homofobia

En medio de algunas miradas de desdén y hasta gritos ofensivos por parte de transeúntes, un grupo de 30 personas de la comunidad con preferencias distintas a la heterosexual, se dieron en el Centro Histórico de la Ciudad con el fin de regalar abrazos y luchar así contra la homofobia.“Parece que no, pero aún hay mucha homofobia. Cuando yo dije que era gay algunos familiares míos me decían que les daba asco, pero mi papá me aceptó, y mientras él me acepte me vale lo que diga la gente”, fueron las palabras de Ángel Aguilar, un adolescente de 15 años.Expresó que tanto rechazo lo atribuyen a la ignorancia que prevalece respecto a la diversidad sexual, que no permite que todas las personas sean aceptadas aunque sean diferentes.“Las personas por ejemplo, piensan que ser travesti es ser gay, y no es así. Yo soy travesti y tengo esposa e hijos. Pero hay mucha desinformación y no existe la intención de entender”, consideró Osvaldo Vázquez de 25 años.Los últimos 7 años se ha dedicado a hacer imitaciones de cantantes pop, como Alejandra Guzmán, Gloria Trevy, Edith Márquez y otras.“De eso vivo, y me gusta. Y entendemos que la lucha debe ser por todos, por las lesbianas, por los transgénero, por todos. Porque todos queremos que se nos respete”, dijo.Este es el tercer año consecutivo que se reúnen, en el mismo sitio, a realizar la misma actividad. La intención no es sólo declarar ante el mundo la necesidad y derecho que tienen al amor, sino también visibilizar el rechazo de las personas que aún se vive.