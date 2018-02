Familiares del conductor de una unidad de transporte de personal, Delfino Sustáita García, de 59 años, y desaparecido la madrugada del 14 de febrero en la colonia Rancho Anapra, extenderán la búsqueda de su ser querido hasta Casas Grandes, donde permanece resguardado el camión por elementos de la Policía Federal.La unidad marcada con el número económico 7496 fue localizada el jueves por la tarde a la altura del kilómetro 73 de la carretera a Casas Grandes en el tramo Janos-Agua Prieta, en los límites con Sonora, por lo que la familia acudirá hoy a ese punto, dijo Reyna Montoya, nuera de Delfino.Ya transcurrieron 96 horas y la familia Sustáita ha pegado más de 500 pesquisas en diferentes puntos al norponiente de la ciudad y contemplan colocarlas hasta los límites del estado.La desesperación aumenta conforme pasan las horas.Ayer los hijos de Delfino regresaron a la casa del último pasajero que vio al conductor con vida para reconstruir el trayecto que pudo seguir el camión hasta llegar a la carretera federal.Reyna Montoya dijo que una mujer que radica en la misma calle del obrero que vio por última vez a Delfino, sufrió un robo con violencia casi al mismo tiempo que el chofer dejaba a su pasajero.Los familiares esperan encontrar testigos, personas que les informen si el padre de familia fue sometido por alguna persona.Las sospechas de que Delfino fue privado de la libertad en forma ilegal las sostienen porque su cartera, con sus identificaciones personales y la tarjeta de débito, así como una copia de las llaves de la unidad, fue localizada en el tramo que comprende la vivienda del pasajero y la casa de Delfino, también en la colonia Rancho Anapra.La familia presume que condujeron el camión por la carretera a San Jerónimo hasta la carretera a Casas Grandes hasta los límites con Sonora.La unidad, informaron agentes federales destacamentados en Casas Grandes, confirmaron que mantienen la unidad bajo custodia, ya que no ha sido requerida por el Ministerio Público adscrito a la Unidad Investigación de Personas Ausentes en la Zona Norte.Ayer se solicitó información a la Fiscalía General del Estado (FGE) del avance de la investigación en este caso, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se atendió la solicitud.Reyna Montoya dijo que hoy a primera hora viajarán hasta el punto donde fue localizada la unidad y durante el trayecto pegarán pesquisas.Delfino Sustáita García labora en la empresa transportista SET que presta el servicio de traslado de personal a la maquiladora BRP Planta 1, dice Reyna Montoya, nuera del chofer y quien convocó desde el jueves anterior a sus familiares, amigos y voluntarios a participar en un rastreo para localizar a su ser querido.El conductor terminó su jornada laboral a la una de la mañana con 33 minutos del 14 de febrero y su familia lo espero hasta las cuatro de la mañana, para luego reportarlo al 911 donde los agentes preventivos los ayudaron a buscarlo.La posibilidad de que el caso de Delfino sea una desaparición forzada no ha sido descartada por la familia de Delfino.Su nuera Reyna Montoya, dijo que los agentes de las unidades 745 y 746 del Distrito Centro acudieron el jueves pasado a la casa del chofer para notificarles que Delfino estaba con vida y detenido en la Fiscalía General del Estado (FGE).“Nos dijeron que agradeciéramos que estuviera con vida y nos aseguraron que estaba detenido y que fuéramos a preguntar por él, pero en la Fiscalía nos dijeron que no estaba registrado”, explicó la entrevistada.La familia acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a interponer una queja contra los agentes municipales y la FGE.

