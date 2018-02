Acusa conductor de TV incongruencia de vigilancia

Héctor González García, periodista de Canal 2 de Televisa Local, quien interpuso una denuncia por amenazas contra el alcalde Armando Cabada Alvídrez, consideró incongruente que la Fiscalía General del Estado (FGE) envíe personal de la Policía Municipal para su protección, cuando el presunto agresor es precisamente el responsable de esa corporación.“A mí me resulta incongruente que se haga de esta manera, ya le pedí a mi abogado que revise dónde está la falla para corregirla, por lógica si denuncio amenazas de la autoridad municipal ¿por qué me mandan agentes municipales?”, cuestionó.Sin embargo, la vigilancia a la propiedad de González García es por una supuesta denuncia que él interpuso el día viernes 07 de octubre del año 2016, informó el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón.Es decir, según los documentos que recibió la Policía Municipal, el oficio de seguridad es por supuestos hechos denunciados ante el Ministerio Público 17 meses después, según el oficio girado a la corporación.“La fecha de la denuncia, que corresponde al 2016, no es un error mío, así está fundamentado en el documento oficial que nosotros recibimos”, dijo el vocero al ser cuestionado respecto a la fecha de denuncia que supuestamente interpuso González García.El periodista compartió una fotografía que capturó del interior de su hogar cuando llegan agentes preventivos a su domicilio.“Ellos (los policías) se han portado muy amables, tocan a la puerta y me piden que firme un documento que registra la hora y el día de las visitas domiciliarias, pero no les puedo ni abrir la puerta porque no les tengo confianza”, dijo.El vocero de la SSPM dijo que los oficiales realizan rondines de vigilancia en el exterior de la propiedad de González García por la FGE así lo ordenó.“La Fiscalía así lo acordó y le ordenó a esta autoridad se sirva dar cumplimiento a estas acciones como medidas de protección al citado ciudadano”, dijo Sandoval Figón.Sin embargo, Sandoval Figón destacó que “las medidas de protección ordenadas (…) se desprenden de una denuncia presentada por el señor Héctor Guadalupe González García, ante esa autoridad investigadora el día viernes 07 de octubre del año 2016”.Ayer se buscó una versión oficial en torno a este caso al fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, pero no respondió a las preguntas formuladas.El pasado viernes 2 de febrero el periodista Héctor González denunció públicamente que una noche antes, en la ciudad de Chihuahua, el alcalde Héctor Cabada Alvídrez lo amenazó en el estacionamiento de un restaurante de aquella ciudad, delante de comensales y meseros que observaban desde el interior del lugar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.