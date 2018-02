Trabajar junto a los hombres en la protección a la mujer, es uno de los objetivos de Deyra Barrientos Yáñez, de 25 años, estudiante de la carrera de Criminología, quien ayer acudió al curso “Cadete por un Día” que organizó la Academia de Policía Municipal.La actividad le permitió tener una perspectiva más clara de la labor del policía preventivo y se afianzó su decisión para pedir formalmente la solicitud de registro como cadete de la Academia de Policía Municipal.En total 230 ciudadanos acudieron ayer desde las 7 de la mañana y participaron en los diferentes módulos de formación de un agente municipal.Bonifacio Martínez, de 39 años, originario del estado de Veracruz, padre de familia, dijo que busca la oportunidad de ser policía para devolverle a Juárez algo de lo mucho que la ciudad le ha dado.“Me ha dado estabilidad laboral, personal, familiar y me ha permitido desarrollar como ser humano; quiero trabajar para la sociedad, no tengo miedo, tengo claro que quiero ser policía y mi familia me apoya”, dice el padre de dos hijas de 17 y 20 años.Socorro Guadalupe Pizarro Ángel, de 26 años, se dice lista para servir y proteger a la sociedad y busca ser aceptada como cadete para cursar la que será la última academia de la actual administración municipal.Deyra, estudia el octavo semestre de criminología y quiere combinar sus estudios y la prevención del delito.“Soy mamá de dos niños, trabajo, estudio la universidad y es difícil, pero quiero ser policía. El reto es grande sin embargo, estoy decidida a avanzar por mí, por mi familia y la ciudad, quiero hacer un cambio y aportarle algo a la sociedad”, dice firme.Alfredo Velazco, director de la Academia de Policía Municipal, se muestra optimista ante la respuesta recibida tras la convocatoria de la actividad “Cadete por un Día”.“Esta actividad tiene dos aristas, la proximidad social para que la ciudadanía vea cómo se prepara un policía y darle un refuerzo a las personas que traen un interés forman parte de la Secretaría”, dice.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuenta con 300 vacantes para policía preventiva y recibe solicitudes de aspirantes hasta el 30 de marzo.A partir del 16 de abril inicia el curso de formación y cada cadete tendrá que acreditar 972 horas de formación.Hasta el momento más de 700 personas, entre hombres y mujeres, han atendido la convocatoria y aproximadamente 200 personas ya entregaron papelería completa, de ellos 83 realizan los exámenes internos y de control de confianza.De los asistentes a la actividad “Cadete por un Día” la mayoría cuenta con una edad de los 18 a los 25 años y el 10 por ciento cuenta con una carrera profesional como abogados, criminólogos y psicólogos y otros estudiantes de diversas carreras.Y Jennifer Priscila Torres García de 18 años y estudiante universitaria de la carrera de Criminología, es una de las más jóvenes aspirantes a ser policía municipal.Su gusto por seguridad pública la tiene desde chica, afirma, algo que también tiene Deyra, quien asegura que ser mujer y madre soltera no debe ser limitante para aspirar a ser policía y ese es el llamado que hace a otras mujeres.“Si se tiene el valor, inténtenlo, porque muchas pueden preguntarse por qué proteger otras vidas si tienen a sus hijos en casa, pero si no nos protegemos nosotras, ¿quién nos va a proteger?”, reta. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.