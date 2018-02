Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Morena, Del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), dio a conocer que iniciará la campaña electoral en Ciudad Juárez.En una entrevista que concedió a varios medios de comunicación el viernes pasado durante la visita que realizó a Gómez Palacio, Durango, dijo que era por su admiración y reconocimiento a Benito Juárez como el mejor presidente de la historia de México.“Voy a iniciar la campaña en Ciudad Juárez porque admiro al presidente Benito Juárez, es el mejor presidente que ha habido en la historia de México y quiero seguir su ejemplo”, mencionó.Un fragmento de la entrevista videograbada, en la que justo habla de su visita a Ciudad Juárez, fue difundido ayer por la dirigencia estatal de Morena.De acuerdo con el calendario electoral, la campaña presidencial iniciará el viernes 30 de marzo, aunque en la entrevista que fue publicada por varios medios de comunicación López Obrador dijo que sería el 1 de abril y decidió esta ciudad fronteriza por ser el sitio donde empieza la patria.El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, confirmó ayer la visita del aspirante presidencial a Ciudad Juárez para iniciar la campaña oficial.“Ya lo había manifestado, nos lo hizo saber en la última gira que realizó a la ciudad de Chihuahua, pero no lo aseguró, no nos dio instrucciones, por eso ahora que él ya lo hizo público es una confirmación que arrancará la campaña en Ciudad Juárez”, mencionó.Explicó que por el momento no han definido el lugar en el que podrían realizar el evento público, pero consideró que una de las mejores opciones es en la plaza cívica que se localiza a un lado del monumento a Benito Juárez, en la calle Vicente Guerrero y Constitución, en el Centro de la ciudad.“Cuando lo comentó en su visita pasada quisimos ser prudentes hasta que lo confirmara, pero ahora que ya lo dijo a los medios sólo estaremos esperando que el equipo nos dé instrucciones para empezar con la organización del evento, aunque todavía falta tiempo”, agregó.Por lo pronto, hoy será ratificado como candidato a la Presidencia por Morena en Asamblea Nacional Electiva que se celebrará en la Ciudad de México, donde también serán designados los candidatos al Senado de la República por el principio de mayoría relativa.Martín Chaparro dijo que es un honor y “algo muy especial” que Andrés Manuel haya elegido a Ciudad Juárez para iniciar la campaña, por lo que buscarán esmerarse en la organización del evento masivo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.