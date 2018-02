Denuncia periodista incongruencia de autoridades

Héctor González García, periodista de Canal 2 de Televisa Local, quien interpuso una denuncia por amenazas contra el alcalde Armando Cabada Alvídrez, consideró incongruente que la Fiscalía General del Estado (FGE) envíe personal de la Policía Municipal para su protección, cuando el presunto agresor es precisamente el responsable de esa corporación.“A mí me resulta incongruente que se haga de esta manera, ya le pedí a mi abogado que revise dónde está la falla para corregirla, por lógica si denuncio amenazas de la autoridad municipal ¿por qué me mandan agentes municipales?”, cuestionó.Sin embargo, la vigilancia a la propiedad de González García es por una supuesta denuncia que él interpuso el día viernes 07 de octubre del año 2016, informó el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón.Es decir, según los documentos que recibió la policía municipal, el oficio de seguridad es por supuestos hechos denunciados ante el Ministerio Público 17 meses después, según el oficio girado a la corporación,”La fecha de la denuncia, que corresponde al 2016, no es un error mío, así está fundamentado en el documento oficial que nosotros recibimos”, dijo el vocero al ser cuestionado respecto a la fecha de denuncia que supuestamente interpuso González García.El periodista compartió una fotografía que capturó del interior de su hogar cuando llegan agentes preventivos a su domicilio.“Ellos (los policías) se han portado muy amables, tocan a la puerta y me piden que firme un documento que registra la hora y el día de las visitas domiciliarias, pero no les puedo ni abrir la puerta porque tengo no les tengo confianza”, dijo.El vocero de la SSPM dijo que los oficiales realizan rondines de vigilancia en el exterior de la propiedad de González García por la Fiscalía General del Estado así lo ordenó.“La Fiscalía así lo acordó y le ordenó a esta autoridad se sirva dar cumplimiento a estas acciones como medidas de protección al citado ciudadano”, dijo Sandoval Figón.“Lo anterior mediante un oficio No. UIDPAZ-442/2018 con fecha del 06 de febrero del presente año y recibido por esta Secretaría a las 14:24 horas del 12 de febrero del 2018, firmado por la licenciada Jacqueline Nieto Martínez, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública”, informó el vocero.Sin embargo, Sandoval Figón destacó que “las medidas de protección ordenadas por la funcionaria antes señalada se desprenden de una denuncia presentada por el señor Héctor Guadalupe González García, ante esa autoridad investigadora el día viernes 07 de octubre del año 2016”.“La fecha de la denuncia, que corresponde al 2016, no es un error mío, así está fundamentado en el documento oficial que nosotros recibimos”, insistió.Ayer se buscó una versión oficial en torno a este caso al fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, pero no respondió a las preguntas formuladas.