Reclaman maestros retraso en pago de salarios

Profesores de nivel básico denunciaron ayer un retraso en los pagos de sus salarios y prestaciones económicas que data en algunos casos de hace más de seis meses e incluso años.Los docentes, quienes tienen plazas interinas y noveles, se manifestaron ayer en las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Deporte, ubicadas en la representación del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez.Ahí dialogaron con Bernardo Ernesto Valdez Talamantes, coordinador de Educación en la dependencia local.Érika Bolaños Alvarado, representante de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), explicó que algunos maestros no han podido cobrar, por lo que las autoridades educativas revisarán caso por caso para ver cada una de las situaciones en concreto.“Ellos tendrían que recibir su dinero cada quincena y por algún motivo se ha incumplido con este aspecto”, dijo.Consultada para conocer una postura sobre el caso, Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, informó que se trata de horas de clase asignadas de último momento que no han sido pagadas todavía debido a procesos administrativos.Dio a conocer que son docentes que cubren horas de clase en primaria y secundaria y en la materia de Educación Artística, a quienes probablemente les fue asignada una carga de trabajo específica y posteriormente más horas que estaban vacantes.Bolaños Alvarado destacó la apertura de las autoridades educativas para resolver esta situación y confió en que a la brevedad serán depositados los recursos.“Esta es la primera vez que se tarda tanto en que les llegue el pago a los compañeros. Anteriormente, a lo mucho se tardaba seis quincenas”, comentó al señalar que las siguientes acciones que tomarán serán en consecuencia de si reciben o no los pagos.Los docentes también protestaron en la ciudad de Chihuahua, donde alrededor de 150 maestros de adiestramiento acudieron a las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación y Deporte para reclamar su pago, que no se ha hecho por varios meses e incluso años.La molestia de los docentes es también porque la autoridad les informó que muchos no están registrados en el sistema de red, sin embargo, todos son agremiados a la Sección 42 del SNTE.Denunciaron que en algunos casos hay maestros a los que les deben más de 80 mil pesos, no obstante les exigen que asistan a clases.La responsable de Asuntos Profesionales, Martha Ramírez Molina, comentó que existen más de 600 docentes con este problema en todo el estado.

