Alertan de falsos optometristas a domicilio

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) alertó a la población por falsos optometristas, oculistas y oftalmólogos que se ostentan como profesionales de la salud y ofrecen sus servicios casa por casa.La dependencia informó que tiene conocimiento de estos casos en la ciudad, gracias a que algunas personas afectadas se acercaron y denunciaron.“Es importante que la ciudadanía esté enterada de dicha situación, debido a que existe un inminente riesgo para la salud de las personas, por ponerse en manos de supuestos profesionistas que no acreditan su actividad”, dio a conocer a través de un comunicado.Señaló que por otra parte está implícita la posibilidad de ser también víctimas de fraude económico y de otro tipo de delitos, como el robo, por permitir el paso a los domicilios a personas extrañas.La Coespris informó que en caso de ser víctima de este tipo de delitos, se recomienda denunciar a las líneas telefónicas (614) 414 8210 y (614) 414 82-11.En junio pasado se realizó otra alerta por parte el Colegio de Optometristas del Estado de Chihuahua (Codech) que dio a conocer que con equipo que presuntamente había sido hurtado de al menos siete ópticas de la ciudad, falsos profesionales de la vista ofrecen lentes de mala calidad que comprometen la salud de quienes los utilizan.Salvador Castelán, representante de ese organismo, afirmó que se trata de una situación que detectaron desde hace unos 2 años, pero que aumentó en estas fechas con los asaltos a este tipo de negocios.Castelán no precisó en qué áreas exactas han detectado la presencia de falsos ‘optometristas’ que ofrecen los productos a domicilio, pero dijo que en la mayoría de los casos incluso se visten con batas para simular ser profesionales.De acuerdo con él, el Codech ha alertado sobre lo que ocurre a la Dirección de Comercio del Municipio y a la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris), entre otras dependencias donde, aseguró, no se les da una respuesta contundente.

