Vialidades mojadas disparan accidentes

Entre la tarde-noche del jueves y el mediodía del viernes, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) reportó nueve choques y un atropello, derivado de las lluvias que se han registrado sobre la ciudad.En la mayoría de los accidentes no se reportaron lesionados y fueron por alcance, informó la vocera de la corporación, Alexandra Solís.Agregó que no obstante, el pavimento mojado y la falta de pericia al manejar fueron las causas principales.Uno de los casos más importantes fue el de un camión de transporte público que se impactó contra dos vehículos, dejando dos mujeres lesionadas.El accidente ocurrió a las 06:40 horas en la avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León, cuando el camión chocó en la parte trasera de una Blazer negra y ésta le pegó a una camioneta Nissan de reciente modelo, estableció el peritaje de Tránsito y declaraciones de testigos en el lugar.En la Blazer viajaban dos mujeres, las cuales resultaron heridas por lo que paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que trasladarlas a un hospital.El operador dijo que había chocado porque la unidad se le derrapó debido a que el pavimento estaba mojado.La unidad de transporte no llevaba pasaje a la hora que sucedió el percance vial.Otro de los accidentes se registró pasadas las 9 de la mañana en la Zona Centro, en donde un hombre fue arrollado por una rutera de transporte público cuando cruzaba la calle Miguel Hidalgo a la altura de la calle Melchor Ocampo; la unidad involucrada es la 588 de la línea 10, se reportó.Al lugar acudieron paramédicos de Rescate para darle al lesionado los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital cercano.Las precipitaciones que se registraron en la región generaron ligeros acumulamientos de agua y mantuvo el pavimento mojado, por lo que las autoridades de vialidad pidieron a los automovilistas y peatones extremar las medidas de precaución durante sus traslados.A los conductores se les solicita viajar a una velocidad menor a la usual para evitar choques, así como respetar las reglas de vialidad y el paso de peatones, así como guardar una distancia prudente con relación a otros vehículos, se informó. (Javier Olmos / El Diario)

