El aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la presidencia municipal de Juárez, Carlos Fernando Angulo Parra, también se registró para buscar la diputación federal por el distrito 01 con sede en la ciudad, como una segunda opción en caso de no obtener la designación local.Aunque Angulo Parra afirmó que no ha declinado a su aspiración por la Alcaldía, dijo que “son amarres que se van dando” en la elección interna de los candidatos del PAN y “le pidieron” registrarse para contender también por el cargo federal.“Sigo con el proyecto a la Alcaldía, pero hay amarres que se van haciendo, porque si esto no se da no me quieren tener fuera de esta situación, sobre todo ante la amenaza inminente de que pudiera ganar (Andrés Manuel) López Obrador (la Presidencia de la República) y quieren tener perfiles buenos en el Congreso”, mencionó.Explicó que el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, le pidió que también se registrara en la contienda interna por una diputación federal porque “por ningún motivo” lo quieren dejar fuera en los comicios de este año.“No fue una condición bajarme de mi aspiración por la Alcaldía porque no lo acepto, no implica que si no se da una cosa se da la otra, no implica que me lo estén dando, me la ofrecieron por mi trayectoria, pero no estoy renunciando a mi aspiración a la Alcaldía, estas cosas no son premios, son responsabilidades”, subrayó.Mencionó que el registro para participar en el proceso interno de selección de candidaturas a diputados federales lo realizó la semana pasada y el 10 de febrero se emitió el acuerdo en el que se declaró la procedencia de su registro junto con el de otros panistas que también aspiran a diputaciones federales en otras entidades de la República.De acuerdo con los estrados del PAN, por la candidatura del distrito 01 federal con cabecera en Ciudad Juárez también están registrados Jesús Armando Galindo Noriega y Andrés Morales Arreola.En el ámbito local, Carlos Angulo compite por la candidatura del PAN para la Alcaldía de Juárez con Ramón Galindo Noriega. (Gabriela Minjáres)