Sigue integrante polémico en Comité Anticorrupción

Joaquín Gilberto Treviño Dávila no ha presentado su renuncia como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló Carlos Rivera, vocero de la Comisión de Selección del CPC.Después de versiones sobre su renuncia al órgano ciudadano, Rivera aseveró que hasta el momento la integración permanece igual, con Treviño como parte del CPC.“Desafortunadamente un rumor ha seguido a otro, pero al día de hoy no existe una renuncia”, aseguró.Fuentes de la Comisión Especial Anticorrupción del Congreso confirmaron que no se ha presentado ningún documento ni comunicación oficial de Treviño donde manifieste que no participará en el organismo ciudadano, pilar del Sistema Estatal Anticorrupción.Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres, consideró que no es suficiente la disculpa que ayer manifestó Treviño por sus dichos, en los que se refirió como ‘maricones’ a las personas homosexuales.“Dada la gravedad de sus declaraciones (Treviño Dávila) debe ser removido de su cargo. La disculpa lo que busca es permanecer en el cargo y eso es inaceptable”, dijo Marrufo.Las fuentes consultadas indicaron que en las últimas 24 horas, a partir de la difusión de las declaraciones de Treviño, se han reunido en numerosas ocasiones tanto en Comité de Participación Ciudadana como la Comisión de Selección, sin que hasta el momento se haya tenido un avance.Rivera afirmó que uno de los impedimentos para remover a Treviño Dávila es que en la reglamentación no se le dota de facultades a la Comisión de Selección para remover a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.“En el estudio de la documentación no se establece un procedimiento de destitución, no tenemos esa facultad”, afirmó.