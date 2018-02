Tuvo Donald relación con exmodelo de Playboy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una relación extramarital con una exmodelo de Playboy antes de llegar a la política.Para lograr que la información del romance con Karen McDougal no saliera a la luz, sus aliados hicieron pagos y arreglos legales , informó la revista estadounidense The New Yorker.McDougal guardó notas escritas a mano sobre el asunto, que según dijo comenzó en 2006, cuando Trump grabó un episodio de su reality show ‘The Apprentice’ en la Mansión Playboy.De acuerdo con el reportaje, la editora de National Enquirer, American Media, Inc., le pagó 150 mil dólares por los derechos para la historia, que nunca se publicó.American Media está dirigida por David Pecker, quien según los informes es un amigo cercano de Trump.La historia de la exmodelo tiene similitudes con los informes recientes de que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, hizo un pago de 130 mil dólares antes de las elecciones de 2016 a Stephanie Clifford, una actriz de cine para adultos que aparece en la pantalla bajo el nombre de Stormy Daniels."Esta es una historia antigua y falsa. El presidente dice que nunca tuvo una relación con McDougal", dijo un portavoz de la Casa Blanca a la New Yorker en un comunicado.La revista dijo que obtuvo notas de McDougal que detallaban cómo visitó a Trump en el Beverly Hills Hotel durante un periodo de nueve meses en 2006 y 2007.Siempre pidió bistec y puré de patatas en estas reuniones y se ofreció a pagarle después de la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, según las notas.El periodista que firma la historia, Ronan Farrow, fue uno de los primeros que informó sobre las acusaciones de abuso sexual contra el magnate del cine Harvey Weinstein.

