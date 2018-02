La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió enviar a un Pleno de Tribunales de Circuito en esta ciudad el amparo que interpuso la asociación civil Ciudadanos Vigilantes, representada por José Luis Rodríguez Chávez, contra el proyecto Juárez Iluminado, dio a conocer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Con esta decisión se espera que pronto se resuelva y continuar con el proceso de licitación de la concesión del servicio de alumbrado público, afirmó.Rodríguez presentó el 12 de enero de este año una petición al máximo tribunal de México para que se ejerza facultad de atracción y se resuelva allá el litigio, explicó el encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento, Marcos García Soriano.Luego de que el Juzgado Sexto de Distrito dictaminó el 27 de julio del 2017 la suspensión definitiva del proceso de licitación para la concesión del alumbrado público, en lo que se decide el amparo interpuesto por las agrupaciones Fiscalía Ciudadana Anticorrupción y Ciudadanos Vigilantes, el Ayuntamiento presentó una queja por la admisión del asunto.Posteriormente un juzgado Colegiado dio vista de la inconformidad del Municipio a José Luis Rodríguez para que presentara sus argumentos, pero en vez de hacer eso, solicitó a la SCJN la atracción del expediente, explicó García.Finalmente esta semana la Suprema Corte notificó al Ayuntamiento que no iba a atraer el caso, y que se debe zanjar por un Pleno de Tribunales de Circuito, aseguró el presidente municipal.“El amparo se debió haber resuelto en un Tribunal Colegiado en el estado de Chihuahua, pero en una ‘chicanada’, de las que acostumbran, promovieron que ese amparo se fuera hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo recibieron y lo rechazaron”, expuso Cabada.Dijo que ahora se espera que pronto se emita la sentencia de este litigio.“Y con esto demos continuidad al proceso de licitación; por eso yo les he dicho que el proyecto Juárez Iluminado no se ha terminado, si no por el contrario”, aseveró.Se buscó la versión de José Luis Rodríguez pero no fue localizado.El 17 de abril del 2017 el Ayuntamiento aprobó por mayoría concesionar el servicio de alumbrado público por 15 años a una empresa privada, para ello se iban a comprometer como garantía de pago participaciones federales, lo cual debía ser aprobado por el Congreso del Estado.El 26 de junio el Ayuntamiento acordó en sesión extraordinaria cambiar el proyecto y se aprobó que ahora sea el Derecho de Alumbrado Público (DAP) la garantía de pago y en caso de que los recursos no sean suficientes se comprometerán los propios del Municipio.Luego el primero de julio se lanzó la licitación pública nacional para concesionar el servicio de alumbrado, el 19 de julio venció el plazo para comprar las bases y fueron adquiridas por siete empresas.La primera junta de aclaraciones se iba a realizar el 21 de julio, pero el 20 de julio el Juzgado Sexto ordenó suspender temporalmente el proceso, resolución que quedó firme en la audiencia incidental del 27 de julio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.