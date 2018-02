La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró ayer que después de romper la coalición parcial local con Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), varios actores políticos y grupos internos se han reactivado para salir fortalecidos a los comicios del 1 de julio.Luis Pável Aguilar Raynal y Guadalupe Aragón Castillo, presidente y secretaria General del Comité Directivo Estatal, afirmaron que ir solos no representa una aventura, sino una propuesta y una estrategia para conservar no sólo el registro en el estado, sino la oportunidad de reposicionar al partido.“Ha sido una difícil por la coyuntura de la necesidad que tiene el PRD sobre todo para ese proceso en el registro, pero para mí, en lo personal y en lo colectivo, ha sido muy reconfortante ver que una vez que se tomó la decisión de ir solos han estado saliendo muchos compañeros con la intención, liderazgos y propuestas y se han enriquecido los registros ahora”, dijo Pável Aguilar.En conferencia de prensa, aseguraron que aun cuando probablemente no postularán candidatos en los 67 ayuntamientos, sí lo harán en unos 54 municipios y en los 22 distritos electorales locales, entre ellos Ciudad Juárez, donde ya hay aspirantes a la alcaldía y diputaciones locales.Sin embargo, declinaron revelar nombres para evitar incurrir en una irregularidad durante la actual fase del proceso electoral, que es la intercampaña.“Se ha querido minimizar la participación del PRD en esta contienda electoral, pero realmente hay participación de hombres y mujeres que quieren salir a trabajar, que ya lo están haciendo”, subrayaron.Los dirigentes perredistas dieron a conocer que será el sábado 24 de febrero cuando esperan designar a todos los candidatos locales por los distintos cargos de elección popular que participarán en el estado.Mientras que mañana tendrán el Consejo Nacional electivo en la Ciudad de México para definir o ratificar las candidaturas a las diputaciones plurinominales federales y senadurías que le correspondieron al partido, así como a Ricardo Anaya Cortés como su abanderado presidencial en la coalición “Por México al Frente”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.