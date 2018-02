'Hay condiciones para caer en el Socialismo del Siglo XXI'

México reúne las condiciones perfectas para caer en el Socialismo del Siglo XXI que ha provocado la peor crisis de Venezuela, advirtió la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez Cross durante su visita a Juárez ayer.La especialista atrajo las miradas internacionales cuando en 2014 se viralizó en internet un discurso anti populismo que dio en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, en Zaragoza, España.Desde entonces ha realizado más de 200 conferencias principalmente con empresarios, además de activistas interesados poner un freno al populismo, entre otros públicos.Señala que las crisis socioeconómicas que han enfrentado Venezuela, Argentina, Ecuador y Cuba son el producto de un hartazgo social con los gobiernos que no hicieron su tarea, lo que lleva a los habitantes a emitir votos de castigo, entregando el poder al populismo.“Tratando de explicar eso voy impartiendo las enseñanzas las experiencias que he aprendido. Invito a la gente a conocer lo que hay para poder tomar una decisión más acertada”, señala.“México y Colombia —los dos tienen elecciones este año— son dos joyas que todavía el socialismo no los ha podido coludir, eso los hace altamente atractivos, la diferencia es que Colombia tiene a Venezuela de vecino. Para Colombia es innegable porque ellos todos los días reciben a miles de exiliados huyendo de ese régimen”, afirmó en una conferencia de Prensa realizada ayer en la mañana en las oficinas de la Confederación Patronal de la República Mexicana en esta ciudad.“México, de todos los países donde he trabajado, es el que tiene más ignorancia respecto a lo que es el foro de São Paulo —una representación de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, fundado en 1990 por el Partido de los Trabajadores de Brasil en São Paulo— respecto de lo que es el Socialismo del Siglo XXI y como no están sufriendo ninguna consecuencia, salvo que más venezolanos están viniendo para acá, la gente no está enterada”, agregó.“Y cuando digo gente hablo desde gente del PAN, que cuando les dije que el PRD era miembro del foro de Sao Paulo se fueron para atrás. Si no lo saben los líderes, menos lo va a saber el ciudadano de a pie, y ese es un gran riesgo, porque si tú no estás informado, y no puedes desarrollar empatía por lo que está pasando en Venezuela cualquier amenaza se te cuela ”, añadió.“El otro problema es el hartazgo social, la gente está harta del estatu quo… el problema es que cuando la gente se cansa busca un vengador, y le da igual quién sea, lo curioso es que se hartan de un partido, y luego agarran a sus candidatos y les pasan un examen de corrupción, de democracia, y dicen: no, estos no. Pero al ‘vengador’, no le pasan ese mismo examen, es como si dijeran no me importa, sólo quiero algo diferente”, advirtió.“Ese pensar es el que llevó a Chávez al poder, a Lula, a Morales y, vamos a ver: si el socialismo del siglo XXI hubiese cumplido con lo que prometió, habrían acabado con las mafias del poder en todos esos países. El problema es que una vez gobernando, no sólo no acabaron con la mafia del poder, sino que se convirtieron en parte de esa mafia del poder”, acusó la especialista.“En Latinoamérica, excepto Colombia y México, la gente ya sufre un segundo hartazgo, primero de los malos gobiernos y luego de los ‘vengadores’ que resultan lo mismo o algo peor”, dijo. [email protected] ón.diario.com.mx