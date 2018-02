Una pareja se encuentra sujeta a un juicio oral acusada del delito de homicidio en comisión por omisión en perjuicio de un niño de 4 años.De acuerdo con la acusación presentada por un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte, Armando Acevedo, padre biológico de la víctima, y Maricela Salazar Tamayo incumplieron con la obligación de custodiar la vida, salud e integridad física del menor Axel Armando Acevedo Gutiérrez.Presuntamente la pareja acordó no llevar al niño a recibir atención médica de urgencia a pesar de que sufrió una lesión en la cabeza.El cuerpo de la víctima fue encontrado el 26 de marzo de 2016 en el domicilio número 2060 de la calle Miguel Ahumada, en la colonia Monterrey.El 13 de marzo de ese año Axel Armando tuvo un accidente en el que sufrió una herida en la cabeza.Debido a que no fue atendido, durante los siguientes días presentó diversos síntomas como fiebre, tos y escurrimiento nasal, lo que complicó su diagnóstico y le provocó la muerte a causa de una neumonía.De acuerdo con el MP esos hechos constituyen el delito de homicidio agravado por la minoría de edad en la modalidad de comisión por omisión, ya que al parecer los acusados omitieron deliberadamente brindar ayuda al niño a pesar de que contaban con los medios para hacerlo, tales como servicio médico y recursos económicos.El juicio oral, marcado con el número 140/17, inició ayer ante un Tribunal de Enjuiciamiento colegiado que integraron las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Rosa Amelia Bailón.Entre los testigos que comparecieron ayer se encontraba un agente ministerial quien refirió que ese 26 de marzo el puesto de mando lo envió a la casa de la calle Miguel Ahumada donde tuvo a la vista el cadáver del infante y le pudo observar golpes y quemaduras de cigarro en la espalda, así como una costra grande en la cabeza.El agente explicó que entrevistó a los tutores de Axel Armando y ellos le narraron que días antes la víctima se había caído de una camioneta Cherokee y se golpeó la cabeza en el cordón de la banqueta y Maricela Salazar lo llevó a una farmacia pero no alcanzó a ser atendida y después optó por ponerle toques de violeta y darle paracetamol.

