Irrecuperables fondos federales recortados

En su viaje a la Ciudad de México, el alcalde Armando Cabada no logró recuperar los 37 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) recortó a Juárez del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).Así lo informó ayer a su regreso, después de mantener reuniones con funcionarios federales en la capital del país: “hay apertura pero no se puede asegurar que se recupere ese dinero del FISM”, dijo el edil fronterizo.Sin embargo, que se buscará, añadió, que esos 37 millones se canalicen a través de otros programas a esta frontera.“Hay apertura, si bien es cierto no puedo asegurar que en el FISM logremos recuperar ese dinero, sí puedo advertir que Sedesol tiene la intención de apoyar”, comentó el presidente municipal.Hay que recordar que la Federación recortó 37 millones del FISM recursos federales que se entregan al Gobierno del Estado para que así bajen a los municipios.Cabada afirmó la semana pasada que de 250 millones de pesos que ya estaban autorizados del FISM para el Municipio, el monto bajó a 213 millones, por lo que dicho recorte afectará proyectos de pavimentación y cuartos independientes que otros años se han aplicado con esos fondos.Con ese dinero se pueden pavimentar 33 o 34 calles en la periferia de la ciudad y construir más de 300 cuartos independientes, se estimó.“Pienso que me fue muy bien, tuve una agenda muy saturada el miércoles, siempre con el objetivo de traerle beneficio a la ciudad”, dijo el edil ayer jueves.Por ello buscó la posibilidad de que Juárez reciba más recursos provenientes de otros programas y beneficios para atender el problema de pobreza, por lo cual la próxima semana llevará a cabo una segunda reunión de trabajo, informó.

