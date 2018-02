De los 400 mil pesos mensuales que requiere el Asilo Santa María para su funcionamiento, sus usuarios apenas pueden cubrir la mitad.“Algunos dan su pensión, que es poca, pero nos ayudan. Otros no pueden ni eso”, dijo Soledad Rodríguez, religiosa que dirige el recinto.En razón a eso, se valen de la caridad de los fronterizos para subsistir y darles todas las atenciones a los 71 adultos mayores que ahí viven.Por ello, mañana sábado se realizará el Asilotón 2018, en su cuarta edición.“Dependemos de la generosidad de la gente, estamos recibiendo a gente muy humilde, empobrecida, que no tiene capacidad para aportar algo, así que siendo una obra de la fe, necesitamos dinero para enfrentar nómina, luz y gas”, dijo Aristeo Baca, párroco de la comunidad y promotor de este recinto.Durante todo el año reciben donativos de comida y dinero para sustentar las necesidades más básicas, sin embargo, lo más difícil es cubrir el resto de los gastos.“Los recibos llegan puntuales y tenemos que pagarlos”, dijo.Rodríguez expresó que para ellos es importante mantenerlos atendidos, por el derecho que tienen a una vida digna y tranquila. “Pero desgraciadamente sin estos apoyos no podríamos continuar con esta obra”.Cada una de las personas atendidas en el asilo representa un gasto de unos 8 mil pesos mensuales, es decir, unos 568 mil pesos en total.El asilo se encuentra ubicado sobre la avenida José Velarde Romero número 226, en la colonia 1 de Septiembre, y se caracteriza por su pulcritud y calidez que los asistentes al “Asilotón” podrán percibir al acudir.Esta actividad se realizará de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, este sábado.Los asistentes podrán disfrutar de la venta de antojitos mexicanos y actividades al aire libre como el bungee, motocicleta y bicicleta, además de espectáculos de danza y música en vivo a cargo de artistas locales como Rubén Rosas y Beto Lozano.Al consumir en el lugar ya estarán apoyando a la causa, aunque también podrán llevar su donativo y aportarlo directamente o hacer un depósito a la cuenta 5013706 del banco Banamex, clabe 002164700950137063, sucursal 7009 a nombre de Desarrollo Comunitario Santa María A. C.También podrán comunicarse el día del evento a los teléfonos 633-61-40 y 631-5369, y desde El Paso al 001-915-553-51-19.Asimismo puede aportar su ayuda a los voluntarios que se encuentran en los centros comerciales ‘boteando’ desde hace dos semanas y permanecerán hasta mañana. (Karen Cano)•Mañana, de 9 a 9•Lleve sus donativos a avenida José Velarde Romero 226, colonia 1 de Septiembre•Depósitos a la cuenta 5013706 de Banamex, clabe 002164700950137063, sucursal 7009 a nombre de Desarrollo Comunitario Santa María A. C.•Teléfonos 633-61-40 y 631-5369, y desde El Paso 001-915-553-51-19

