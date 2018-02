Otra persona fue detenida como presunta responsable de la ejecución de dos agentes ministeriales y de las lesiones sufridas por un elemento más, ocurrida en octubre del año pasado en el fraccionamiento Pradera de los Oasis.Andrés González Pérez, alias “El Guayabo”, fue presentado ayer ante un Tribunal de Control ante el cual declaró que fue sacado a golpes de una propiedad y después lo torturaron para que dijera que participó en los delitos.El acusado fue trasladado a la tercera sala de los juzgados locales para que una agente del Ministerio Público (MP) le formulara cargos frente a la jueza de Control, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales.La fiscal señaló que entre las 07:00 y 08:15 horas del pasado 27 de octubre González Pérez, así como Rubén Flores Herrera, apodado “El Abuelo” o “Bruno El Viejito” y David Velázquez Ramírez conocido como “El Deivid” o “Greñas” o “Velázquez” o “Bruno El Grandote” y otra persona aún no identificada acudieron a las calles Oasis de Qatar y Oasis de Lisboa para atacar a balazos a Pedro Valadez Rodríguez, Héctor Manuel Montañez Ríos y una mujer policía que sobrevivió al ataque.“El Guayabo” decidió rendir declaración con base en preguntas por parte de su abogado defensor. Sin precisar fecha, el sospechoso dijo que lo detuvieron en la casa de un amigo ubicada en la calle Hacienda de las Torres.“Llegaron y me sacaron a golpes, eso fue. Me subieron a una unidad gris de la Policía Ministerial y después se metieron a diversas casas. Me llevaron a la Fiscalía General del Estado y había varias personas que nos torturaron y nos tuvieron hasta las 7 de la tarde que se nos puso a disposición de la Fiscalía. Me golpearon los pies, me tapaban la cara con vendas, nos echaban agua y nos ponían una bolsa”, afirmó.González dijo que inicialmente fue arrestado por el ilícito de posesión de mariguana y después fue torturado en unas tres ocasiones para autoincriminarse.Por lo que la jueza Barraza Morales activó el Protocolo de Estambul –una herramienta para determinar si una persona ha sido objeto de tratos crueles e inhumanos– y a la agente del MP le ordenó que inicie una investigación por el posible delito de tortura cometido en contra del arrestado.

