El Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos acordó apoyar con 250 millones de pesos proyectos pluviales, incluyendo drenaje que el Gobierno del Estado contempla para solucionar inundaciones en Ciudad Juárez, dio a conocer el titular de ese organismo, Gustavo Elizondo Aguilar.Sin embargo, para el colector del Juan Pablo II no contempla todavía ningún apoyo debido a que no hay solicitud formal que de recibirse, se turnaría al Comité Técnico de ese organismo.Señaló que el Estado había solicitado 750 millones de pesos para completar un parque de proyectos pluviales para los que se requieren 2 mil 100 millones de pesos.De acuerdo con información difundida anteriormente por el titular de Desarrollo Urbano y Ecología, Salvador Barragán, se trata de proyectos pluviales divididos en tres grupos para atender la problemática de inundaciones,En el primero, identificado como cuenca norponiente y que involucra a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se busca rehabilitar diques y drenaje pluvial.El segundo grupo atiende la cuenca del surponiente e incluye vasos de captación para regular los escurrimientos de agua del arroyo del Jarudo.El tercero atiende la Zona Centro de la ciudad, con obras en las acequias del Pueblo y Madre, entre otras, añadió.Estos proyectos incluyen la reposición del colector Juan Pablo II que capta todas las descargas del norponiente de la mancha urbana. Sin embargo, esta solicitud todavía no se realiza por parte del Estado.En ese mismo colector, el año pasado se registraron tres colapsos, uno de los cuales prácticamente se tragó la caja de un camión de carga.A raíz de ese percance en agosto de 2017, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) determinó que se requiere sustituir 8 kilómetros del colector en el bulevar Juan Pablo II, desde la avenida Rafael Pérez Serna hasta la Francisco Villarreal Torres. (Juan de Dios Olivas)

