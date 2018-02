Jiaming Zheng tenía 10 años cuando llegó a esta ciudad junto con su familia, sin embargo, aún recuerda las tarjetas rojas con dinero, los dragones y toda la parafernalia que unía a sus paisanos cada Año Nuevo Chino.“Nos venimos porque allá sólo es permitido que las familias tengan dos hijos y pues somos cuatro, yo acá ya tengo dos hijos”, dijo el ahora padre de familia de 25 años, que atiende su propio negocio de comida china en la Plaza Monumental.Casi totalmente desconectado de sus raíces, aún lo acompaña su acento y el perfecto manejo oral de su lengua natal, aunque de la escritura sólo recuerda su firma.“El Año Nuevo es como aquí en México la Navidad. No importa dónde estés, todos tenemos que llegar temprano para estar juntos en familia. Las parejas casadas dan sobres rojos con dinero a los que no están casados, a veces reciben algo a cambio y a veces no, pero tú de todos modos estás alegre porque estás compartiendo”, recordó.Ayer el entró el Año Nuevo Chino, el año del perro, y con más de mil chinos viviendo en esta ciudad, la celebración cobra fuerza dentro de sus hogares y recuerdos.El Año Nuevo Chino, también conocido como la Fiesta de la Primavera en China o como Año Nuevo Lunar en el extranjero, es la festividad tradicional más importante del calendario chino, celebrada también en otros países del este de Asia.No coincide con el año nuevo celebrado comúnmente debido a que ellos se basan en el calendario lunisolar. Los festejos comienzan el primer día del primer mes lunar y terminan el día 15, cuando se celebra el Festival de los Faroles.El año 4716, según el calendario chino, comienza hoy 16 de febrero de 2018.Jiaming, quien para simplificar la pronunciación de su nombre pide a amigos y conocidos mexicanos que lo llamen ‘Benjamín’, dijo que vuelve de visita a su país natal cada dos años.Sin embargo, toda su familia se encuentra en esta ciudad. “Vienen muchos a vender comida china, cada vez somos más”, dijo.Aunque se mantienen en contacto, admitió que no son tan unidos y hay algunos que se mantienen al margen. Sin embargo, los que ya dominan el idioma siempre apoyan a los que recién llegan a aprender.Según estadísticas del Instituto Nacional de Migración, el flujo de chinos que ingresan al estado es contante.Sus expedientes indican que durante el año pasado, 440 realizaron trámites de residencia temporal, permanente, cambio de domicilio, trabajo o ingreso de un familiar. En el año 2016 fueron 515.La mayoría se emplea en negocios relacionados con la comida propia de su cultura o en maquiladoras de la localidad.El horóscopo chino, a diferencia del occidental, asocia cada signo del zodiaco con un animal y les asigna un año en concreto en función del calendario lunar, definido por astrónomos chinos para determinar los ciclos del principal motor de la economía en la antigüedad: la agricultura.Este año, es el año del perro. Comienza hoy y terminará hasta el 4 de febrero de 2019 de nuestro calendario. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.