El dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Alejandro Madero Villanueva, anunció ayer que pidió a sus diputados locales por Juárez solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión especial sobre el gasto de publicidad del Gobierno Municipal de Juárez de los ejercicios fiscales correspondientes al 2017 y este año.Esto, sostuvo en conferencia de prensa, porque presumen que hay una práctica irregular de otorgar dinero adicional a los medios de comunicación, concretamente a El Diario de Juárez, para cuidar la imagen del alcalde Héctor Armando Cabada Alvídrez.“Además del dinero que se destina presupuestalmente a ciertos medios de comunicación pudiera estarse desviando dinero de otras cuentas para pagar servicios especiales en los medios de comunicación, pues nos parece todavía más aberrante”, dijo.Explicó que el único elemento que tienen para hacer este señalamiento es una columna periodística publicada el miércoles en el portal de noticias Politikkón en la que, afirmó Sergio Madero, se “indicaba que era El Diario de Juárez el que había recibido más de un millón y medio de pesos por debajo de la mesa para darle protección a la imagen del alcalde Armando Cabada”.Además, porque desde su apreciación personal y seguimiento que ha dado a la cobertura informativa que realiza El Diario, percibe que hay un trato diferenciado que se le da a Cabada en comparación con otros actores políticos, porque no sólo se da mayor difusión a las notas positivas del alcalde, sino que se tiene una línea más crítica hacia la actuación de los otros.“Me parece que la cantidad de recursos públicos que invierte la administración de Armando Cabada en ese medio sí se ve reflejada en la línea editorial que maneja cuando evalúa la actuación del alcalde, me parece que otros actores políticos no son enjuiciados con el misma marco de referencia que con el que se trata al alcalde”, afirmó.Por ello, reiteró, solicitó a los seis legisladores panistas que corresponden a los distritos con sede en Ciudad Juárez que, a más tardar la próxima semana, lleven ante el Congreso del Estado la petición para revisar el gasto público del Municipio de Juárez, particularmente en materia de publicidad oficial.Cuestionó que el Gobierno local gaste más recursos en publicidad oficial que en bacheo, pues aseguró que tan sólo este año presupuestó al primer rubro 98 millones, mientras que al segundo, sólo 50.Aunque afirmó que en el estado ya existe un proyecto de ley general de gastos de comunicación para regular la asignación de publicidad oficial, al final el dirigente panista se desdijo, porque precisó que no tenía la certeza de tal situación, sólo que el gasto en materia de publicidad oficial por parte del Gobierno del Estado es público.El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, dijo que está dispuesto a que la Auditoría Superior del Estado revise las finanzas municipales referente al gasto de publicidad.Expuso que no le extraña esta declaración del PAN porque están desesperados y actúan como siempre, con supuestos y con presunciones sin sustento.“Es algo que ya ha habíamos advertido, que van a querer golpetear con injurias, con difamaciones porque no tienen ningún sustento sus declaraciones”, declaró.Darío Ramírez, director de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, expuso que la autoridad municipal debe transparentar los contratos de publicidad con los medios de comunicación, para evitar especulaciones.“Este problema viene de raíz, es decir la opacidad y la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos de publicidad oficial hace que todo se dirima con información inexacta y tal vez hasta falsa, creo que lo importante en este caso es la transparencia de los contratos”, consideró.Legisladores de Acción Nacional están en espera de que les sea dada la instrucción del Comité Directivo Municipal de Juárez para que se solicite una auditoría especial a los gastos en publicidad oficial del Ayuntamiento.La diputada Laura Marín manifestó que será probablemente hoy cuando conozcan los términos en los que se presentará la solicitud, de acuerdo a lo indicado por la dirigencia municipal panista.Maribel Hernández, diputada por el distrito 8 local, señaló que la auditoría no se refiere únicamente a los gastos de publicidad oficial en El Diario, como lo aseguró el dirigente Sergio Madero.“No es el hecho de que sea El Diario, eso lo quiero aclarar, aquí la situación importante que se tiene que aclarar es los gastos de dinero público. No se concentra a un medio de comunicación, el tema central es el uso de los recursos del presidente Cabada. Honestamente no es en contra del medio”, manifestó.