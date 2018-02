Las inscripciones de niños en las primarias aumentaron este período un 20 por ciento en comparación con el año pasado, dijo Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte.“Esto significa que más padres acudieron a hacer su trámite a tiempo”, explicó.Lo anterior con razón de que hoy es el último día del lapso oficial de registros, por lo que hizo un llamado a las familias a que se acerquen a las escuelas a inscribir a sus hijos.Dijo que en lo que respecta a preescolar, los números siguen siendo bajos, al igual que siempre, por lo que están esperando que hoy aprovechen los padres que se han quedado rezagados.“Si no lo han hecho, vayan a las escuelas, acérquense, pregunten por los requisitos y aparten su lugar”, dijo.La intención de hacer las inscripciones desde esta fecha, es para saber cuánta va a ser la demanda de nuevos salones, maestros, mobiliario y libros de texto para iniciar el ciclo escolar.Es decir, que los recursos lleguen a tiempo para no atrasar las clases.“De ahí viene una contabilidad general que si no la hacemos con tiempo, pues estaríamos en problemas para el mes de junio”, dijo.Sin embargo, después de hoy, se pide que las familias que por alguna razón no pudieron asistir a lo largo de estas dos semanas, a que de cualquier modo acudan cuanto antes.“Si tuvieran algún impedimento grave, de todos modos deben acercarse en los siguientes días con los directivos de las escuelas, para que los niños puedan inscribirse. Estaremos viendo la forma de seguir atendiéndolos”, dijo.Además de las escuelas, los padres también pueden acercarse a la Subsecretaría para pedir orientación o interponer una queja respecto al proceso.Los documentos que deben presentar en original y copia son acta de nacimiento, CURP, Cartilla Nacional de Salud, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor.Esto además de un certificado médico, en el caso de los estudiantes que cuentan con alguna discapacidad.También se recordó que la inscripción no está condicionada a nada, por lo que de encontrarse en una situación así, debe ser denunciada inmediatamente. (Karen Cano / El Diario)

