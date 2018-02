Las heladas invernales que afectaron a los sembradíos y el Miércoles de Ceniza fueron las principales razones de que este año los vendedores de flores y arreglos para San Valentín vieron sus ventas reducidas a la mitad en relación con el 2017.“Fueron por las heladas que cayeron en diciembre y enero. Las flores a mi patrón se las vendieron al doble, y pues este año la verdad es que está muy calmado”, dijo Andrés uno de los vendedores.Indicó que la oferta de flores fue mínima y eso se suma a que la festividad se conjuntó con el Miércoles de Ceniza.“Si se fija, en los cruceros este año casi nadie vendió flores, y es por eso, porque no había, y las que había estaban muy caras”, agregó otro vendedor de flores del lugar.En opinión de otros comerciantes, los clientes estuvieron fluyendo a lo largo del día, sin embargo, todos buscaban regalos que se ajustaran a sus bolsillos, de precios económicos.“Los que han venido a preguntar son los muchachos de prepa, de secundaria, que buscan lo más baratito”, dijo otra de las vendedoras del sitio.Leticia, una mercader de la Zona Centro, coincidió en ello, aunque señaló que en general todas las personas optaron por comprar ‘detalles’ más económicos.“Tengo chocolates de 20 pesos, arreglitos de 40. Eso es lo que la gente anda buscando, no sé si porque no haya dinero o porque”, expresó.Ayer, el Centro de la ciudad lució atiborrado de vendedores que vendían desde flores, paletas, tarjetas, globos, dulces y osos de peluche de diversos tamaños.Sin embargo, no se apreciaba afluencia de compradores y eran más los curiosos que fueron captados acercándose a preguntar, pero retirándose con las manos vacías.Debido a este panorama, algunos mencionaron que los siguientes días seguirían ofreciendo la mercancía que les quedaba con la esperanza de ‘hacerle la lucha’ y sacar la inversión.“Aunque ya está difícil que se nos venda, pero no hay de otra. Es entre semana, algunos van a festejar hasta el fin de semana”, dijo.

