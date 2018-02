La restitución de Gabriel Sepúlveda en el Tribunal Superior de Justicia fue bien vista por abogados locales, que dijeron que es un “buen signo” el que el tribunal de control constitucional hiciera valer los derechos del magistrado.“Para que se les quite lo abusones y lo tiranos. Ahora le toca a Sepúlveda el derecho de presunción de inocencia, porque hasta ahorita no se ha demostrado que sea un corrupto”, dijo Javier Cuéllar, decano del Colegio de Abogados Benito Juárez.Además, “le envía el mensaje al gobernador Javier Corral de que no es omnipotente y que estamos en una República democrática donde los tiranos no tienen cabida”, agregó.El lunes, el juez Octavo de Distrito, Tomás José Acosta Canto, admitió por ordenamiento del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa la demanda de amparo interpuesta por el magistrado destituido Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, quien es investigado por corrupción.Dicha solicitud de amparo, la número 1859/2017, había sido desechada el pasado 11 de diciembre al magistrado de la Cuarta Sala Civil, de lo Contencioso Administrativo y Fiscal; pero en esta ocasión el juzgador le concedió la suspensión provisional en contra de los actos reclamados.Así, se indica, debe ser restituido al frente de la referida Sala, una vez que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reciba la notificación.“Sí es un revés desde el punto de vista jurídico a las pretensiones del Consejo de la Judicatura porque en realidad ya sabemos que la mano que mece la cuna es el gobernador Javier Corral”, dijo el presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Abogados en la Zona Norte.Señaló que aunque la resolución todavía no es definitiva, le da la posibilidad de seguir en el cargo todo el tiempo que dure el juicio de amparo, si es que llegan a esa instancia.“La lectura que le damos los abogados es que Sepúlveda es gente del exgobernador César Duarte y estás hablando de que fueron 13 magistrados que él metió en la administración pasada, de ellos se justifican con carrera judicial seis, entonces quedan siete a los que van a perseguir, los van a buscar y los van a mantener en estricta vigilancia porque es gente que entró ahí por obra y gracia del gobernador pasado”, agregó.“Ahorita la política del Gobierno estatal es todo lo que huela a Duarte hay que eliminarlo”, aseguró.

