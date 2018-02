Atorada, reparación de colectores por falta de recursos

La falta de recursos mantiene ‘atorada’ la reparación de los colectores dañados en la ciudad.De acuerdo con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), urgen mil 500 millones de pesos para restaurar los 33 colectores que requieren reparación en la ciudad, siendo uno de los más urgentes el localizado en bulevar Juan Pablo II.El subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, y el presidente de la JMAS, Jorge Domínguez Cortés, informaron en conferencia de prensa que la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) -organismos recientemente fusionados-, negaron al Gobierno del Estado una propuesta para apoyar el plan pluvial en esta frontera, que contempla rehabilitar diques y sustituir colectores, entre ellos el del Juan Pablo II, por un monto de mil 200 millones de pesos.“Sí se hizo (la petición), pero nos comentaron que no tenían forma de apoyar ese tipo de proyectos. Estamos evaluando qué otros fondos podríamos aplicarlos, usarlos, seguramente una parte saldrá del Fideicomiso de Puentes Fronterizos”, dijo Galindo Noriega.Estos proyectos se estima, tienen un costo de mil 200 millones de pesos, la mitad de los cuales se contempla sean aportados por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos y el resto se buscaba que fueran del BDAN a fondo perdido, pero esa institución binacional rechazó la solicitud.“Se retrasarán las obras por la cuestión de los recursos, además de que faltan algunos estudios técnicos”, dijo el presidente de la JMAS.Las obras son de reparación de drenaje pluvial, diques, colectores y otros proyectos pluviales que resolverían las inundaciones de la zona Centro, norte y el suroriente de la ciudad.En la asamblea ordinaria de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Mario Baeza Cano, presidente del organismo aquí, dijo que funcionarios de la JMAS comunicaron la situación de los colectores y se indicó que no se cuenta con el monto total para hacer los arreglos.Los tramos que están en mayor peligro de colapso son los que corren en Hermanos Escobar, Juan Pablo II, Arroyo del Mimbre y de las Víboras y Jilotepec a la altura de la alberca la Rosita, detalló.Manuel Herrera, director técnico de la JMAS, dijo que precisamente uno de los puntos más urgentes es el bulevar Juan Pablo II y se analiza si la próxima semana se cierra totalmente el tramo de la Pérez Serna a la Villarreal Torres para hacer las reparaciones.Refirió que actualmente se hace una inspección de los tramos más dañados, pues recientemente se han suscitado eventos de colapso entre Arizona y Antonio J. Bermúdez.El funcionario dijo que sólo en esa vialidad se necesitan 400 millones de pesos.“Vamos a tener una reunión con Vialidad para ver si dejamos un carril y vamos reparando por tramos. Pero en ese colector se tiene que construir ya uno nuevo”, precisó.Recordó que actualmente hay obras en proceso en Hermanos Escobar, entre Plutarco Elías Calles y avenida Del Charro.Luis Mario Baeza Cano dijo que los constructores propusieron que en conjunto con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y obras públicas se haga un análisis de toda la infraestructura subterránea que se requiere en esos trechos para llevarla de forma integral con los colectores.“Esto para no tener que abrir el pavimento nuevamente meses después porque hace falta alguna instalación. Hace falta coordinarnos más”, comentó.Agregó que una vez hecho el análisis se planea armar un documento para presentarlo a autoridades estatales y ver la posibilidad de que los fondos del Fideicomiso de los Puentes Internacionales se usen en este rubro para acelerar los trabajos.Baeza Cano dijo que la finalidad de hacer un trabajo conjunto es darle prioridad a las vialidades por donde pasan los colectores más dañados y que no se afecte la movilidad.De acuerdo con información difundida anteriormente por el titular de Desarrollo Urbano y Ecología, Salvador Barragán, para Ciudad Juárez se gestionan proyectos pluviales divididos en tres grupos para atender la problemática de inundaciones.En el primero, identificado como cuenca norponiente y que involucra a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se busca rehabilitar diques y drenaje pluvial.El segundo grupo atiende la cuenca del surponiente e incluye vasos de captación para regular los escurrimientos de agua del arroyo del Jarudo. El tercero atiende la zona Centro de la ciudad, con obras en las acequias del Pueblo y Madre, entre otras, añadió. (J. Olivas / C. Ávila / El Diario)

