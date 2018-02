Aun durante la temporada de Cuaresma, los juarenses consumen muy pocos pescados y mariscos, de acuerdo con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).Una persona de esta ciudad come en promedio de dos a tres kilos al año, cuando la media nacional alcanza hasta 12.5 kilogramos por persona.En las zonas pesqueras una sola persona llega a comer hasta 30 kilos de productos del mar anualmente.Aun y cuando el consumo es poco, las autoridades sanitarias en esta ciudad activaron un operativo para verificar los productos de Cuaresma que manejan surtidores, vendedores y preparadores de alimentos.Además de ello, dieron a conocer una serie de recomendaciones para comer en lugares adecuados o adquirir productos saludables.Jesús Darío Cárdenas Monárrez, titular de la dependencia estatal, informó que el operativo inició el pasado el lunes 12 de febrero y concluirá el domingo 8 de abril.“Por las próximas semanas estaremos intensificando estas visitas a establecimientos que se dedican a surtir, vender y a preparar el producto del mar”, manifestó.La Coespris revisará en todo el estado alrededor de 400 negocios dedicados a surtir, vender y preparar alimentos, concentrando las actividades en el levantamiento de muestras que serán enviadas a sus consultorios para determinar su calidad.También revisarán al personal que maneja el producto que se vende, que la temperatura de los refrigeradores y que las camas de hielo estén limpias y en óptimas condiciones, es decir, que no tengan mucha agua acumulada.Sobre el consumo, la dependencia estatal pide a los juarenses adquirir o comer los productos del mar en establecimientos fijos y evitar a toda costa el ambulantaje.En el caso del pescado, los ojos deben estar brillosos como muestra de que se encuentra en buenas condiciones. El funcionario mencionó que las visitas se realizarán de manera aleatoria en toda la ciudad.Refirió que en el operativo del año pasado, de las muestras que se levantaron no existió situación de riesgo, únicamente detalles con temperaturas de refrigeradores o camas de hielo.* Adquirir o comer productos del mar en establecimientos fijos y evitar a toda costa el ambulantaje* Pescados y mariscos se deben encontrar en refrigeración, congelados o sobre hielo limpio* En el caso del pescado, los ojos deben estar brillosos, como muestra de que se encuentra en buenas condiciones* Lave muy bien los productos pesqueros antes de prepararlos* Freír o cocer los pescados y mariscos, ya que así se destruyen las bacterias y parásitos dañinos para la salud

